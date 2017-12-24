«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске
Новости Беларуси. 100 этажей как на одном дыхании. Более 300 участников из Беларуси, России и Украины 24 декабря приняли участие в необычном рождественском забеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трасса – лестница высотного здания в Минске.
Хорошая разминка перед стартом – секрет спортивного успеха. Около трех сотен людей разного возраста, пола и национальности решили проверить свои силы. Для шестилетнего Юры это первый забег. Пока тренировался, он преодолел лестницу в 35 этажей трижды.
Юра Бондаренко:
Я хочу первое место. Потому что мне дадут не только медаль, но и тортик.
А для других участников проверять себя на прочность – уже традиция.
Карина Нестерова, участник забега:
Мы приехали из города Ошмяны, нам нравятся такие забеги. Мы принимаем участие уже третий раз.
Многие участники уже одним своим видом создавали праздничную атмосферу.
Сергей Анти, участник забега:
К завершению года хочется праздничного настроения. Друзья, это прекрасно! Бегайте! Спорт – для вас!
Бегуны стартовали по одному, с интервалом в 10 секунд. Первый этап –подняться на 35-й этаж.
Александра Панасюк, СТВ:
Любопытный факт: в регламенте соревнований форма участников никак не ограничена.
Ближе к финишу многие явно подустали. Но сдаваться никто и не думал.
Вадим Девятовский, председатель Федерации легкой атлетики:
Мы, как организаторы, преследуем популяризацию здорового образа жизни. Вы выходной встать всем тем, кто участвует сегодня, после субботы – не каждый сможет! Эти люди преодолевают себя.
Выступивший пот, усталость и горящие мышцы – такую цену за радость победы над собой заплатили бегуны.
Участники забега:
После первого этапа тяжело, конечно. Но я старалась беречь силы.
Отлично! Всё хорошо! Будем пробовать еще.
Приятное чувство, что добежала, дошла. Жизнь меня к такому не готовила. Но теперь я готова ко всему.
Все участники забега по праву могут считать себя победителями. Ведь вне зависимости от времени, за которое они преодолели дистанцию, они превзошли себя. И у каждого из них появится еще один повод для гордости.