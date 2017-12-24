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«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске

24 декабря 2017 13:51
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Новости Беларуси. 100 этажей как на одном дыхании. Более 300 участников из Беларуси, России и Украины 24 декабря приняли участие в необычном рождественском забеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трасса – лестница высотного здания в Минске.

Хорошая разминка перед стартом – секрет спортивного успеха. Около трех сотен людей разного возраста, пола и национальности решили проверить свои силы. Для шестилетнего Юры это первый забег. Пока тренировался, он преодолел лестницу в 35 этажей трижды.

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-1

Юра Бондаренко:
Я хочу первое место. Потому что мне дадут не только медаль, но и тортик.

А для других участников проверять себя на прочность – уже традиция.

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-4

Карина Нестерова, участник забега:
Мы приехали из города Ошмяны, нам нравятся такие забеги. Мы принимаем участие уже третий раз.

Многие участники уже одним своим видом создавали праздничную атмосферу.

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-7

Сергей Анти, участник забега:
К завершению года хочется праздничного настроения. Друзья, это прекрасно! Бегайте! Спорт – для вас!

Бегуны стартовали по одному, с интервалом в 10 секунд. Первый этап –подняться на 35-й этаж.

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-10

Александра Панасюк, СТВ:
Любопытный факт: в регламенте соревнований форма участников никак не ограничена.

Ближе к финишу многие явно подустали. Но сдаваться никто и не думал.

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-13

Вадим Девятовский, председатель Федерации легкой атлетики:
Мы, как организаторы, преследуем популяризацию здорового образа жизни. Вы выходной встать всем тем, кто участвует сегодня, после субботы – не каждый сможет! Эти люди преодолевают себя.

Выступивший пот, усталость и горящие мышцы – такую цену за радость победы над собой заплатили бегуны.

Участники забега:

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-16


После первого этапа тяжело, конечно. Но я старалась беречь силы.

Отлично! Всё хорошо! Будем пробовать еще.

Приятное чувство, что добежала, дошла. Жизнь меня к такому не готовила. Но теперь  я готова ко всему.

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-19

«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске-21

Все участники забега по праву могут считать себя победителями. Ведь вне зависимости от времени, за которое они преодолели дистанцию, они превзошли себя. И у каждого из них появится еще один повод для гордости.

# общество # Спортивные соревнования # Фотофакт # Вадим Девятовский # Александра Панасюк

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