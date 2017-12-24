«Эти люди преодолевают себя»: как прошел забег более 300 участников в высотном здании в Минске

Новости Беларуси. 100 этажей как на одном дыхании. Более 300 участников из Беларуси, России и Украины 24 декабря приняли участие в необычном рождественском забеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трасса – лестница высотного здания в Минске. Хорошая разминка перед стартом – секрет спортивного успеха. Около трех сотен людей разного возраста, пола и национальности решили проверить свои силы. Для шестилетнего Юры это первый забег. Пока тренировался, он преодолел лестницу в 35 этажей трижды.

Юра Бондаренко:

Я хочу первое место. Потому что мне дадут не только медаль, но и тортик. А для других участников проверять себя на прочность – уже традиция.

Карина Нестерова, участник забега:

Мы приехали из города Ошмяны, нам нравятся такие забеги. Мы принимаем участие уже третий раз. Многие участники уже одним своим видом создавали праздничную атмосферу.

Сергей Анти, участник забега:

К завершению года хочется праздничного настроения. Друзья, это прекрасно! Бегайте! Спорт – для вас! Бегуны стартовали по одному, с интервалом в 10 секунд. Первый этап –подняться на 35-й этаж.

Александра Панасюк, СТВ:

Любопытный факт: в регламенте соревнований форма участников никак не ограничена. Ближе к финишу многие явно подустали. Но сдаваться никто и не думал.

Вадим Девятовский, председатель Федерации легкой атлетики:

Мы, как организаторы, преследуем популяризацию здорового образа жизни. Вы выходной встать всем тем, кто участвует сегодня, после субботы – не каждый сможет! Эти люди преодолевают себя. Выступивший пот, усталость и горящие мышцы – такую цену за радость победы над собой заплатили бегуны. Участники забега:



После первого этапа тяжело, конечно. Но я старалась беречь силы.

Отлично! Всё хорошо! Будем пробовать еще. Приятное чувство, что добежала, дошла. Жизнь меня к такому не готовила. Но теперь я готова ко всему.