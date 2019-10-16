Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных? Интервью с Зеноном Ловкисом
Новости Беларуси. Тему продовольственной безопасности страны мы обсудили с гостем студии Новости «24 часа». 16 октября это генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис.
Что такое продовольственная безопасность
Сергей Прохоров, СТВ:
Сегодня, во Всемирный день продовольствия, есть повод поговорить на важную тему – тему продовольственной безопасности. Для начала давайте определимся с понятием: что же такое продовольственная безопасность?
Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Это такое понятие, когда мы можем обеспечить первоначальными продуктами питания и сырьем для их получения, собственно, производство. Например, по молоку у нас этот процент достигает 230 %. Яйца – 131 %.
Есть такой показатель – интегрированный показатель продовольственной безопасности. Он превышает у нас единицу, что является хорошим показателем в мировой практике.
Насколько Беларусь обеспечена собственными продуктами
Сергей Прохоров:
То есть в целом Беларусь справляется. Можно сказать, что она на 100 % обеспечивает свою продовольственную безопасность?
Зенон Ловкис:
Этого на 100 % не требуется, потому что есть определенные и сырье, и продукты, которые все-таки завозятся из тропических стран. Продовольственная безопасность достигается уже в том смысле, если на 75 % мы своими продуктами накормим население. У нас этот показатель 85 %, поэтому мы уже входим туда ближе к лидерам.
Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных?
Сергей Прохоров:
Если сравнивать наши продукты питания с импортными, они действительно намного качественнее и натуральнее, чем импортные аналоги?
Зенон Ловкис:
Наша продукция превосходит по показателям качества в первую очередь – по наличию витаминного состава, микроэлементов – многие другие продукты, завозимые из-за пределов. Это не просто так свершилось, были и худшие времена, когда поступал на наш рынок и фальсифицированный сок, и другие напитки, детское питание даже с нарушением тех норм, которые были установлены на этикетке.
Но у нас создана так называемая система достижения качества. У нас в нашем центре работает национально-технический комитет по стандартизации, и мы изначально в продукты закладываем те стандарты, которые приняты в Европе. Дальше у нас работает в нашем центре контрольно-испытательный комплекс, где мы разрабатываем методики, методы изучения, исследования наполнителей и других ингредиентов, которые применяются в продуктах питания. Это тоже способствует тому, что будет продукт качественный.
Вот, например, последнее: присутствие пальмового масла в продуктах – мы разработали методику оценки и исследования.
Почему опасно пальмовое масло в продуктах
Сергей Прохоров:
Какова оценка? Давайте остановимся на пальмовом масле отдельно, потому что я знаю, что люди, видя на этикетке надпись «содержит пальмовое масло», отказываются от этого продукта. Это правильный выбор, либо все-таки оно не несет опасности?
Зенон Ловкис:
Хотелось бы сказать, что для детей надо ограничить употребление пальмового масла.
Сергей Прохоров:
А в чем опасность?
Зенон Ловкис:
Дело в том, что мы в течение четырех лет провели исследование этого продукта, который поступает как раз на наши перерабатывающие предприятия. Обследование 150 человек добровольцев. И на основании этого мы сделали вывод, что наличие транс-изомеров жирных кислот и других составляющих, которые получаются в результате обжарки с пальмовым маслом продукта, приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, повышению ракообразующих элементов.
«Эта работа у нас запущена. Мы не подготовлены к правильному питанию»
Сергей Прохоров:
Вы и ваш центр занимаетесь разработкой функционального питания. Насколько в целом можете оценить питание современного человека? Насколько оно полезно и здорово?
Зенон Ловкис:
По правильному питанию, по здоровому питанию, конечно же, необходимо нам проводить работу со всеми нами. Да, действительно работа эта у нас запущена. Мы не подготовлены к правильному питанию. А сейчас на продовольственном рынке у нас достаточный выбор продуктов, которые как раз необходимы каждому организму в отдельности.
Продолжительности жизни, мы знаем, и в Беларуси уже растет, в соседних странах. Только за счет правильного питания удалось достичь таких показателей. Мы будем надеяться, что у нас эти показатели продолжительности будут расти именно не за счет лекарственных средств, а за счет того лекарственного правильного питания, которое у нас в достаточном количестве.