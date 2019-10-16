Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных? Интервью с Зеноном Ловкисом

Новости Беларуси. Тему продовольственной безопасности страны мы обсудили с гостем студии Новости «24 часа». 16 октября это генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис. Что такое продовольственная безопасность Сергей Прохоров, СТВ:

Сегодня, во Всемирный день продовольствия, есть повод поговорить на важную тему – тему продовольственной безопасности. Для начала давайте определимся с понятием: что же такое продовольственная безопасность?

Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Это такое понятие, когда мы можем обеспечить первоначальными продуктами питания и сырьем для их получения, собственно, производство. Например, по молоку у нас этот процент достигает 230 %. Яйца – 131 %. Есть такой показатель – интегрированный показатель продовольственной безопасности. Он превышает у нас единицу, что является хорошим показателем в мировой практике. Насколько Беларусь обеспечена собственными продуктами Сергей Прохоров:

То есть в целом Беларусь справляется. Можно сказать, что она на 100 % обеспечивает свою продовольственную безопасность?

Зенон Ловкис:

Этого на 100 % не требуется, потому что есть определенные и сырье, и продукты, которые все-таки завозятся из тропических стран. Продовольственная безопасность достигается уже в том смысле, если на 75 % мы своими продуктами накормим население. У нас этот показатель 85 %, поэтому мы уже входим туда ближе к лидерам. Действительно ли белорусские продукты качественнее импортных? Сергей Прохоров:

Если сравнивать наши продукты питания с импортными, они действительно намного качественнее и натуральнее, чем импортные аналоги? Зенон Ловкис:

Наша продукция превосходит по показателям качества в первую очередь – по наличию витаминного состава, микроэлементов – многие другие продукты, завозимые из-за пределов. Это не просто так свершилось, были и худшие времена, когда поступал на наш рынок и фальсифицированный сок, и другие напитки, детское питание даже с нарушением тех норм, которые были установлены на этикетке.

Но у нас создана так называемая система достижения качества. У нас в нашем центре работает национально-технический комитет по стандартизации, и мы изначально в продукты закладываем те стандарты, которые приняты в Европе. Дальше у нас работает в нашем центре контрольно-испытательный комплекс, где мы разрабатываем методики, методы изучения, исследования наполнителей и других ингредиентов, которые применяются в продуктах питания. Это тоже способствует тому, что будет продукт качественный. Вот, например, последнее: присутствие пальмового масла в продуктах – мы разработали методику оценки и исследования. Почему опасно пальмовое масло в продуктах Сергей Прохоров:

Какова оценка? Давайте остановимся на пальмовом масле отдельно, потому что я знаю, что люди, видя на этикетке надпись «содержит пальмовое масло», отказываются от этого продукта. Это правильный выбор, либо все-таки оно не несет опасности? Зенон Ловкис:

Хотелось бы сказать, что для детей надо ограничить употребление пальмового масла. Сергей Прохоров:

А в чем опасность?

Зенон Ловкис:

Дело в том, что мы в течение четырех лет провели исследование этого продукта, который поступает как раз на наши перерабатывающие предприятия. Обследование 150 человек добровольцев. И на основании этого мы сделали вывод, что наличие транс-изомеров жирных кислот и других составляющих, которые получаются в результате обжарки с пальмовым маслом продукта, приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, повышению ракообразующих элементов. «Эта работа у нас запущена. Мы не подготовлены к правильному питанию» Сергей Прохоров:

Вы и ваш центр занимаетесь разработкой функционального питания. Насколько в целом можете оценить питание современного человека? Насколько оно полезно и здорово?