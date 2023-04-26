«Даже не заметила, как это произошло». Белоруска рассказала, как любимый превратился в тирана
Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга:
Меня зовут Ольга, я жертва домашнего насилия. Все началось пять лет назад. Я познакомилась с очень ярким, импозантным мужчиной. Меня все очень привлекло: его ухаживания, комплименты, то, как он относился к моим подругам, близким. Он мне сделал предложение, я, конечно же, сказала: «Да». В первые месяцы нашего брака ничего не менялось, все было так же круто, сказочно. В какой-то момент, я даже не заметила, как это произошло, человека как будто бы подменили. Первый такой звоночек начался тогда, когда он сказал, что мне нужно уволиться с моей работы, потому что там очень много мужчин. Он считал, что я с ними флиртую. Он стал меня критиковать, унижать, заставлял чувствовать никчемной и бесполезной.
Ольга:
Помню свой день рождения – весенний солнечный день, я должна была встретиться со своими подругами. Но, к сожалению, этому не суждено было случиться, потому что тогда впервые он меня ударил. Мне стало очень страшно, и все чаще и чаще эти эпизоды стали повторяться. Я боялась рассказать об этом кому-то, не хотела чувствовать себя жалкой. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что это со мной что-то не так, что что-то делаю не так по отношению к своему мужчине.
Ольга:
В один день ко мне приехала моя мама, увидела мое разрисованное лицо. После этого, когда он уехал в командировку, я просто быстро собрала вещи, оставила все ключи, забрала все документы и уехала. Я сменила номер, обратилась к специалисту, нас развели. Я уже несколько лет работаю с психологом, и самый главный урок, который я извлекла для себя, – это то, что в первую очередь нужно любить себя и уходить из этих отношений сразу же, не терпеть, не оправдывать эти поступки.
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