«Даже не заметила, как это произошло». Белоруска рассказала, как любимый превратился в тирана

Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга:

Меня зовут Ольга, я жертва домашнего насилия. Все началось пять лет назад. Я познакомилась с очень ярким, импозантным мужчиной. Меня все очень привлекло: его ухаживания, комплименты, то, как он относился к моим подругам, близким. Он мне сделал предложение, я, конечно же, сказала: «Да». В первые месяцы нашего брака ничего не менялось, все было так же круто, сказочно. В какой-то момент, я даже не заметила, как это произошло, человека как будто бы подменили. Первый такой звоночек начался тогда, когда он сказал, что мне нужно уволиться с моей работы, потому что там очень много мужчин. Он считал, что я с ними флиртую. Он стал меня критиковать, унижать, заставлял чувствовать никчемной и бесполезной.