Дары природы – все ли ягоды и грибы одинаково полезны, спросили у диетолога
Лето – это не только пора яркого солнца и теплых дней, но и время богатых природных даров, ягод и грибов. Многие с нетерпением ждут этого сезона, чтобы насладиться свежими, вкусными плодами. А вот как получить максимум пользы от этих летних лакомств, расскажет наша гостья Анна Роенкова, врач-терапевт, нутрициолог, диетолог.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Роенкова, врач-терапевт, нутрициолог, диетолог.
Александра Каштанова, ведущая:
Почему стоит налегать на ягоды? Потому что некоторые говорят, что это не так уж и обязательно, не вкусно. Расскажите о полезных свойствах ягод и особенно грибов.
Александр Стасевич, ведущий:
Это дорого, говорят.
Анна Роенкова, врач-терапевт, нутрициолог, диетолог:
В сезон это недорого. Начнем с того, что ягоды и грибы очень полезные в плане клетчатки, витаминов натуральных, а не БАДов. Это самый большой источник получения всего необходимого для того, чтобы наш организм функционировал, как нужно. Мы же все хотим быть и красивыми, и энергичными. То есть нам нужны витамины, минералы – то, что содержится очень много в ягодах и грибах.
Александр Стасевич:
Да, но вот вопрос такой: мы же все разного пола, возраста. То, что хорошо маленькому мальчику, скорее всего, нехорошо пожилой бабушке.
Анна Роенкова:
Конечно. Да, нужно совершенно разное количество и разные продукты. Например, детям маленького возраста желательно грибы исключить. А ягоды, к сожалению, тоже нужно определенные вводить не сразу, желательно с трех лет и позже. То есть смотреть на реакцию организма. Потому что бывает и клубника, и земляника вызывает аллергию. А бывает, что все хорошо. Поэтому здесь нужно смотреть. Мамочки, чтобы постепенно вводили прикорм. Но, что касается, например, грибов, то это тяжелый продукт все равно. Конечно, желательно его обрабатывать. То есть ни в коем случае не сырым есть. Желательно поварить, обработать и затем уже съесть.
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