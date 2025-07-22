Дары природы – все ли ягоды и грибы одинаково полезны, спросили у диетолога

Лето – это не только пора яркого солнца и теплых дней, но и время богатых природных даров, ягод и грибов. Многие с нетерпением ждут этого сезона, чтобы насладиться свежими, вкусными плодами. А вот как получить максимум пользы от этих летних лакомств, расскажет наша гостья Анна Роенкова, врач-терапевт, нутрициолог, диетолог.

Александра Каштанова, ведущая: Почему стоит налегать на ягоды? Потому что некоторые говорят, что это не так уж и обязательно, не вкусно. Расскажите о полезных свойствах ягод и особенно грибов.

Анна Роенкова, врач-терапевт, нутрициолог, диетолог:

В сезон это недорого. Начнем с того, что ягоды и грибы очень полезные в плане клетчатки, витаминов натуральных, а не БАДов. Это самый большой источник получения всего необходимого для того, чтобы наш организм функционировал, как нужно. Мы же все хотим быть и красивыми, и энергичными. То есть нам нужны витамины, минералы – то, что содержится очень много в ягодах и грибах.

Александр Стасевич:

Да, но вот вопрос такой: мы же все разного пола, возраста. То, что хорошо маленькому мальчику, скорее всего, нехорошо пожилой бабушке.