Данилович: Запад исчерпал свои санкционные возможности, уже не знают, чем достать – флаги снимают

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы можем спорить о том, надо ли исторические записки, надо ли геополитические. Чтобы разведка работала, все должно быть в комплексе. Без знания истории, уроков истории, которые были тысячелетия назад, а ведь эта тенденция противостояния между Западом и Востоком очень долго идет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы даже сейчас, говоря о современном мире, вспоминаем 1930-е годы.

Вячеслав Данилович:

А с другой стороны, посмотрите, для них готовят из разведки докладные и все прочее. Во что их шаги выливаются? Сейчас же Запад фактически исчерпал свои санкционные возможности. Все что можно ввели против России, уже не знают, чем достать – флаги снимают.