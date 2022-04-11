Данилович: Запад исчерпал свои санкционные возможности, уже не знают, чем достать – флаги снимают

Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.
Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы можем спорить о том, надо ли исторические записки, надо ли геополитические. Чтобы разведка работала, все должно быть в комплексе. Без знания истории, уроков истории, которые были тысячелетия назад, а ведь эта тенденция противостояния между Западом и Востоком очень долго идет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы даже сейчас, говоря о современном мире, вспоминаем 1930-е годы.
Вячеслав Данилович:
А с другой стороны, посмотрите, для них готовят из разведки докладные и все прочее. Во что их шаги выливаются? Сейчас же Запад фактически исчерпал свои санкционные возможности. Все что можно ввели против России, уже не знают, чем достать – флаги снимают.
Кирилл Казаков:
Это уже игра на нервы.
Вячеслав Данилович:
Но они рассчитывали на что, когда бахнули весь свой пакет? Что Россия ляжет. И я думаю, что это доводили до них их разведки, говорили о том, что нам достаточно будет бахнуть один раз и все на постсоветском пространстве развалится. Так вот, они ошиблись, потому что не учитывают силу характера русских людей, всех восточных славян. Мы люди, которые способны не идти за меркантильными интересами, а отстаивать то, что дорого нашему сердцу и нашему духу.
Вадим Боровик, политолог:
Экономика – это армия, это возможности. Давайте не будем оставаться в Каменном веке. Они нас сдерживают уже. 90 лет нас сдерживают, мы бы уже были страной № 1. Беларусь, Российская Федерация, Германия, если бы они объединили свои усилия, то это была бы самая мощная страна.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если бы и наши ближайшие соседи чуть-чуть больше слушали Институт славяноведения, свой, московский, который есть, то у них была бы другая политика. Польский историк Юзеф Шуйский говорил: «Фальшивая история, фальшивые стереотипы рождают фальшивую политику». Я повторю слова Президента нашей страны: нам необходим мир, нам необходим мир в Украине, нам необходим мир в России. И я повторю слова митрополита киевского Онуфрия: это каинова война, потому что это война братоубийственная, Беларусь должна сделать все, чтобы эта война остановилась, иначе нам нет ближайшей перспективы.
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