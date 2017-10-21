Далеко ли запущенным дворам до образцовых и могут ли жильцы и портал 115.бел повлиять на решение проблем?

Неслучайно теме ЖКХ придали такой масштаб. На памяти и серия уголовных дел в жилищно-коммунальной сфере. Частные случаи, если ими не заниматься, складываются в систему: одна холодная батарея возмущает одну семью, один сломанный лифт нервирует целый подъезд, а невывезенный мусор портит настроение уже сотням жильцов многоэтажки.
Что-то общее с такси здесь все-таки есть: заявка, улица – и запускается двигатель, доставляющий проблему по правильному коммунальному адресу. Контакт-центр ЖКХ в свое время стал настоящим прорывом: минчане смогли забыть 156 номеров столичных ЖЭСов и ЖРЭО, выучив лишь один – 115, по которому ответят хоть среди ночи, хоть 8 марта в 5 утра.
Игорь Кириленков, начальник управления «Контакт-центр ЖКХ Минска»:
Круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Есть правила приема входящих вызовов, ведения телефонных разговоров. Есть много стандартов, которые система ЖКХ до 2015 года не имела.
Как только человеку называют номер заявки, обращение автоматически поступает в ЖЭУ, которое и отвечает, скажем, за отсутствие отопления или незалатанную крышу. Но предложить или пожаловаться теперь можно и в мессенджерах. Достаточно ввести свой адрес – и в течение нескольких секунд узнать, почему же из крана не льется горячая вода.
С 6 октября по 11 октября запросов на портал с вопросами о включении отопления…поступило более 347 тысяч! За шесть дней буквально!
Игорь Кириленков:
Более 347 тысяч запросов за 5 дней обработали. Это без участия сотрудников-операторов, специалистов по работе с клиентами.
Но можно и не звонить, и не писать – лишь отправив фотографию на портал 115.бел, там же отслеживать ответ. И такую единую службу скорой коммунальной помощи планируют создать во всех областных и райцентрах Беларуси.
Евгения, сотрясая папкой, надеется, что в очередной раз не просто сотрясает воздух. Капремонт в доме, по словам жильцов, должен был завершиться еще в марте, но градус работ и осенью не радует.
Евгения Кравченко, житель Минска:
Рабочих половина пьяных ходили. Сейчас поувольняли половину, но все равно приходят с хорошим запашком.
Алексей, мастер участка:
Все строители, которые здесь имели неосторожность выпивать – сначала их было 18 человек, сейчас осталось 5.
Местный житель:
Нам сказали, если что – звоните, будем увольнять. А нам что от этого? Мы хотим быстрее закончить капитальный ремонт и нормально жить.
Людей можно понять: в подъезде – очередное объявление об отключении газа, да и отопление, рассказывает Евгения, подключали в спешке. Теперь жильцы переживают: до ноября, а, может, декабря плучится погреться?
Евгения Кравченко:
В эту дырку должны уходить эта труба – вниз, а они приварились к старым трубам. То есть это всё они будут менять. Когда это будут делать?
У нас работает подрядная организация, но она уже наполовину развалилась. Поменялось 3 прораба уже.
Лекарство от затянувшегося капремонта хотели бы найти и там, куда строители, по идее, и заходить-то не должны были. Но аптеке на 1 этаже дополнительные работы назначили без рецепта.
Светлана Скарулис, заведующий аптекой:
Все коробки стали мокрые. Они уже к продаже не пригодны.
Аптеку зачем залили?
Алексей, мастер участка:
Можно сказать – строителей косяк, можно сказать – электриков косяк, можно сказать – сантехников косяк.
За всем этим коммунальным пределом, вздыхая, наблюдает и главный инженер районного ЖКХ. Владимир Лебедь объясняет: сроки и вправду переносились из-за нескольких изменений в проекте, но в большей степени якобы виноваты подрядчики.
Владимир Лебедь, главный инженер ЖКХ Заводского района Минска:
Мы уже применили к подрядной организации штрафные санкции за несоблюдение сроков. Чтобы их отстранить от работы, затянутся еще более сроки.
Но здесь редкий случай – не та ситуация, когда руководитель лишь пеняет на исполнителя.
Владимир Лебедь:
Это моя ответственность, если я не могу их приструнить, значит, буду стоять, контролировать. Я контролирую каждый день.
А в этом могилевском дворе жильцы и работники ЖКХ стали на одну сторону коммунальных баррикад. Когда соседи из нескольких домов поняли, что благоустройства ждать можно очень долго, инициативу проявили сами. А в ЖЭУ поддержали не двумя руками. Работали целой командой вместе с жильцами.
Елена Пятакова, житель Могилева:
У нас нет претензий к службам коммунальникам. Потому что они стараются, они все делают, подкрашивают, подремонтируют, если мы обратимся.
Оксана Киркалова, житель Могилев:
Очень хорошо сделали этот двор. Очень здесь любим гулять.
Коммунальщики установили скамейки, качели, а еще организовали настоящий мини-зоопарк.
Житель Могилева:
Мне нравится дракон.
Причем, больше, чем денег, на эту живописность понадобилось энтузиазма с обеих сторон. Жильцы без агитаций и объявлений выходят на субботники всем двором. Не поправляя короны и не говоря: «Это же работа дворников!»
Елена Пятакова:
Так как ходим с детками сюда гулять сами же, поэтому хочется выйти помочь, чтобы было лучше.
Чтобы было лучше, хотят жильцы и этого двора – уже в Минске. И вопрос – кому нужнее здесь выпустить пар – людям или все-таки трубе.
Петр Каменко, житель Минска:
Отключили воду, испытали, через 2 дня вновь выкапывают – идет пар. Раскопали одни – уехали, идет пар неделю. Приезжают вторые – уехали.
Глобальные раскопки, рассказывает Петр, пусть с интервалами, но продолжаются уже не первый год. В одном и том же месте одну и ту же яму раскапывают, потом закапывают, чтобы после снова приехать с лопатами.
Жители Минска:
Вот только недавно раскапывали – 2 недели назад. Что это, деньги отмывают что ли?
Залили асфальт, закрыли – опять копают.
Ладно – дворовая эстетика, если бы глубинные работы не сопровождались еще и отключениями горячей воды. В теплосетях о проблеме знают, но предлагают копнуть глубже: когда на баланс организации передали этот участок, никто и не думал, что там окажется столько подводных камней.
Александр Анцелиович, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Определить состояние трубопровода в тепловой сети без раскопок, вскрытия теплотрассы не представляется возможным. 23-24 октября будет произведена замена изношенных трубопроводов.
Петр Каменко:
Я – сварщик-самоучка. Соберемся здесь с местными, заварим, залепим чем-нибудь…
Возможно, если бы в хоть в половине проблемных случаев и жильцы оказались готовы пойти на коммунальную мировую… Впрочем, сейчас многие расскажут про налоги, жировки и все такое. Это, бесспорно, правильно, как и то, что Евгения имеет основания требовать завершения капремонта в срок, но и у главного инженера аргументы, и он, как может, пытается людям помочь.
А в Могилеве усилия объединили, тогда, как в Минске в конкретном дворе еще стараются залатать пробоины. И всю систему ЖКХ, пожалуй, тоже можно сравнить с трубами, что на улице Чигладзе: пока ржавчины хватает, но с ней борются раз от раза. Ведь в 115 изначально тоже верили не все. А сегодня единая служба уже получила самое народное одобрение.
Сотрудница портала 115.бел:
Звонила одна бабушка и пела песни нам в трубку. Просила: «Выслушайте меня, не кладите трубку, я очень хочу спеть вам песню».