Далеко ли запущенным дворам до образцовых и могут ли жильцы и портал 115.бел повлиять на решение проблем?

Неслучайно теме ЖКХ придали такой масштаб. На памяти и серия уголовных дел в жилищно-коммунальной сфере. Частные случаи, если ими не заниматься, складываются в систему: одна холодная батарея возмущает одну семью, один сломанный лифт нервирует целый подъезд, а невывезенный мусор портит настроение уже сотням жильцов многоэтажки.

Что-то общее с такси здесь все-таки есть: заявка, улица – и запускается двигатель, доставляющий проблему по правильному коммунальному адресу. Контакт-центр ЖКХ в свое время стал настоящим прорывом: минчане смогли забыть 156 номеров столичных ЖЭСов и ЖРЭО, выучив лишь один – 115, по которому ответят хоть среди ночи, хоть 8 марта в 5 утра.

Игорь Кириленков, начальник управления «Контакт-центр ЖКХ Минска»:

Круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Есть правила приема входящих вызовов, ведения телефонных разговоров. Есть много стандартов, которые система ЖКХ до 2015 года не имела.

Как только человеку называют номер заявки, обращение автоматически поступает в ЖЭУ, которое и отвечает, скажем, за отсутствие отопления или незалатанную крышу. Но предложить или пожаловаться теперь можно и в мессенджерах. Достаточно ввести свой адрес – и в течение нескольких секунд узнать, почему же из крана не льется горячая вода.

С 6 октября по 11 октября запросов на портал с вопросами о включении отопления…поступило более 347 тысяч! За шесть дней буквально!

Игорь Кириленков:

Более 347 тысяч запросов за 5 дней обработали. Это без участия сотрудников-операторов, специалистов по работе с клиентами.

Но можно и не звонить, и не писать – лишь отправив фотографию на портал 115.бел, там же отслеживать ответ. И такую единую службу скорой коммунальной помощи планируют создать во всех областных и райцентрах Беларуси.

Евгения, сотрясая папкой, надеется, что в очередной раз не просто сотрясает воздух. Капремонт в доме, по словам жильцов, должен был завершиться еще в марте, но градус работ и осенью не радует.

Евгения Кравченко, житель Минска:

Рабочих половина пьяных ходили. Сейчас поувольняли половину, но все равно приходят с хорошим запашком.

Алексей, мастер участка:

Все строители, которые здесь имели неосторожность выпивать – сначала их было 18 человек, сейчас осталось 5.

Местный житель:

Нам сказали, если что – звоните, будем увольнять. А нам что от этого? Мы хотим быстрее закончить капитальный ремонт и нормально жить.

Людей можно понять: в подъезде – очередное объявление об отключении газа, да и отопление, рассказывает Евгения, подключали в спешке. Теперь жильцы переживают: до ноября, а, может, декабря плучится погреться?

Евгения Кравченко:

В эту дырку должны уходить эта труба – вниз, а они приварились к старым трубам. То есть это всё они будут менять. Когда это будут делать?

У нас работает подрядная организация, но она уже наполовину развалилась. Поменялось 3 прораба уже.

Лекарство от затянувшегося капремонта хотели бы найти и там, куда строители, по идее, и заходить-то не должны были. Но аптеке на 1 этаже дополнительные работы назначили без рецепта.

Светлана Скарулис, заведующий аптекой:

Все коробки стали мокрые. Они уже к продаже не пригодны.

Аптеку зачем залили?

Алексей, мастер участка:

Можно сказать – строителей косяк, можно сказать – электриков косяк, можно сказать – сантехников косяк.

За всем этим коммунальным пределом, вздыхая, наблюдает и главный инженер районного ЖКХ. Владимир Лебедь объясняет: сроки и вправду переносились из-за нескольких изменений в проекте, но в большей степени якобы виноваты подрядчики.

Владимир Лебедь, главный инженер ЖКХ Заводского района Минска:

Мы уже применили к подрядной организации штрафные санкции за несоблюдение сроков. Чтобы их отстранить от работы, затянутся еще более сроки.

Но здесь редкий случай – не та ситуация, когда руководитель лишь пеняет на исполнителя.

Владимир Лебедь:

Это моя ответственность, если я не могу их приструнить, значит, буду стоять, контролировать. Я контролирую каждый день.

А в этом могилевском дворе жильцы и работники ЖКХ стали на одну сторону коммунальных баррикад. Когда соседи из нескольких домов поняли, что благоустройства ждать можно очень долго, инициативу проявили сами. А в ЖЭУ поддержали не двумя руками. Работали целой командой вместе с жильцами.

Елена Пятакова, житель Могилева:

У нас нет претензий к службам коммунальникам. Потому что они стараются, они все делают, подкрашивают, подремонтируют, если мы обратимся.

Оксана Киркалова, житель Могилев:

Очень хорошо сделали этот двор. Очень здесь любим гулять.

Коммунальщики установили скамейки, качели, а еще организовали настоящий мини-зоопарк.

Житель Могилева:

Мне нравится дракон.

Причем, больше, чем денег, на эту живописность понадобилось энтузиазма с обеих сторон. Жильцы без агитаций и объявлений выходят на субботники всем двором. Не поправляя короны и не говоря: «Это же работа дворников!»

Елена Пятакова:

Так как ходим с детками сюда гулять сами же, поэтому хочется выйти помочь, чтобы было лучше.

Чтобы было лучше, хотят жильцы и этого двора – уже в Минске. И вопрос – кому нужнее здесь выпустить пар – людям или все-таки трубе.

Петр Каменко, житель Минска:

Отключили воду, испытали, через 2 дня вновь выкапывают – идет пар. Раскопали одни – уехали, идет пар неделю. Приезжают вторые – уехали.

Глобальные раскопки, рассказывает Петр, пусть с интервалами, но продолжаются уже не первый год. В одном и том же месте одну и ту же яму раскапывают, потом закапывают, чтобы после снова приехать с лопатами.

Жители Минска:

Вот только недавно раскапывали – 2 недели назад. Что это, деньги отмывают что ли?

Залили асфальт, закрыли – опять копают.

Ладно – дворовая эстетика, если бы глубинные работы не сопровождались еще и отключениями горячей воды. В теплосетях о проблеме знают, но предлагают копнуть глубже: когда на баланс организации передали этот участок, никто и не думал, что там окажется столько подводных камней.

Александр Анцелиович, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Определить состояние трубопровода в тепловой сети без раскопок, вскрытия теплотрассы не представляется возможным. 23-24 октября будет произведена замена изношенных трубопроводов.

Петр Каменко:

Я – сварщик-самоучка. Соберемся здесь с местными, заварим, залепим чем-нибудь…

Возможно, если бы в хоть в половине проблемных случаев и жильцы оказались готовы пойти на коммунальную мировую… Впрочем, сейчас многие расскажут про налоги, жировки и все такое. Это, бесспорно, правильно, как и то, что Евгения имеет основания требовать завершения капремонта в срок, но и у главного инженера аргументы, и он, как может, пытается людям помочь.

А в Могилеве усилия объединили, тогда, как в Минске в конкретном дворе еще стараются залатать пробоины. И всю систему ЖКХ, пожалуй, тоже можно сравнить с трубами, что на улице Чигладзе: пока ржавчины хватает, но с ней борются раз от раза. Ведь в 115 изначально тоже верили не все. А сегодня единая служба уже получила самое народное одобрение.

Сотрудница портала 115.бел:

Звонила одна бабушка и пела песни нам в трубку. Просила: «Выслушайте меня, не кладите трубку, я очень хочу спеть вам песню».