Даль был врачом, а Крылов – библиотекарем. В Мяделе организовали выставку профессий писателей
Новости Беларуси. Дипломаты, педагоги, библиотекари, медики и в то же время люди, подарившие миру лучшие произведения литературы. Мядельская центральная районная библиотека имени Максима Танка решила познакомить посетителей с профессиями писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них есть и уроженцы мядельской земли. Например, Марьян Дукса и Микола Шабович. Они совмещали литературное творчество с педагогикой. В экспозиции представлено около 20 книг, а также предметы, связанные с профессиональной деятельностью мастеров слова.
Ирина Цигельникова, заведующая отделом Мядельской центральной районной библиотеки имени Максима Танка:
Хотели показать многогранность писателей, что они не только творческие люди, но еще и врачи, дипломаты, педагоги, юристы – они имеют земные специальности. Те, кто были педагогами в XVIII веке, мы положили там перышко, поставили чернильницу, чтобы это было интересно читателям.
Продлится выставка до 24 марта. Всего же книжный фонд библиотеки вмещает около 60 тысяч экземпляров литературы. Читателей насчитывается более 2 000.
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