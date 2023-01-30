Даль был врачом, а Крылов – библиотекарем. В Мяделе организовали выставку профессий писателей

Новости Беларуси. Дипломаты, педагоги, библиотекари, медики и в то же время люди, подарившие миру лучшие произведения литературы. Мядельская центральная районная библиотека имени Максима Танка решила познакомить посетителей с профессиями писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них есть и уроженцы мядельской земли. Например, Марьян Дукса и Микола Шабович. Они совмещали литературное творчество с педагогикой. В экспозиции представлено около 20 книг, а также предметы, связанные с профессиональной деятельностью мастеров слова.

Ирина Цигельникова, заведующая отделом Мядельской центральной районной библиотеки имени Максима Танка:

Хотели показать многогранность писателей, что они не только творческие люди, но еще и врачи, дипломаты, педагоги, юристы – они имеют земные специальности. Те, кто были педагогами в XVIII веке, мы положили там перышко, поставили чернильницу, чтобы это было интересно читателям.