Прямой эфир

Даль был врачом, а Крылов – библиотекарем. В Мяделе организовали выставку профессий писателей

30 января 2023 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дипломаты, педагоги, библиотекари, медики и в то же время люди, подарившие миру лучшие произведения литературы. Мядельская центральная районная библиотека имени Максима Танка решила познакомить посетителей с профессиями писателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даль был врачом, а Крылов – библиотекарем. В Мяделе организовали выставку профессий писателей-1

Среди них есть и уроженцы мядельской земли. Например, Марьян Дукса и Микола Шабович. Они совмещали литературное творчество с педагогикой. В экспозиции представлено около 20 книг, а также предметы, связанные с профессиональной деятельностью мастеров слова.

Даль был врачом, а Крылов – библиотекарем. В Мяделе организовали выставку профессий писателей-4

Ирина Цигельникова, заведующая отделом Мядельской центральной районной библиотеки имени Максима Танка:
Хотели показать многогранность писателей, что они не только творческие люди, но еще и врачи, дипломаты, педагоги, юристы – они имеют земные специальности. Те, кто были педагогами в XVIII веке, мы положили там перышко, поставили чернильницу, чтобы это было интересно читателям.

Даль был врачом, а Крылов – библиотекарем. В Мяделе организовали выставку профессий писателей-7

Продлится выставка до 24 марта. Всего же книжный фонд библиотеки вмещает около 60 тысяч экземпляров литературы. Читателей насчитывается более 2 000.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Библиотеки в Беларуси # общество # Ирина Цыгельникова # Марьян Дукса # Николай Шабович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БРСМ запускает информационно-просветительский проект «Зачётный разговор»
30 января 2023 09:06

БРСМ запускает информационно-просветительский проект «Зачётный разговор»

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей
30 января 2023 07:13

Родина Марка Шагала готовится отметить большой юбилей

Снег, ветер, гололедица. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
30 января 2023 06:42

Снег, ветер, гололедица. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности