Цветут дважды за сезон, не боятся холодов, болезней и вредителей. Почему стоит посадить княжики

Малознакомый, но очень эффектный сородич более популярного в садах клематиса. Именно так говорят бывалые садоводы про княжик, называя его практически самой красивоцветущей лианой с оригинальной ажурной листвой, ярким и продолжительным цветением. Что немаловажно – растение образует множество побегов, которые способны взобраться на высоту более двух метров.

В природе насчитывается 8 видов княжиков, а вот сортов выведено более 60.

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Княжики относятся к клематисам, но выделены в особый род – род атрогена или княжик. Действительно еще редкое для наших садов растение. Княжики могут расти как на солнце, так и в полутени. Ими можно декорировать все, что угодно. Высаживать возле стен зданий, возле беседок.

В Беларуси княжики просыпаются в апреле и радуют своим внешним видом вплоть до ноября. Особое время – это пора цветения княжиков.

Ольга Свитковская:

Самое главное, что он цветет рано, он цветет уже в мае и цветет довольно долго – более 20 дней. Целые каскады спускаются со стен. Но самое главное, что они цветут дважды за сезон. Первое вот такое обильное цветение наблюдается с середины мая, а второе, повторное на побег текущего года – в сентябре, но не так обильно, конечно. Цветут на прошлогоднем приросте, на прошлогодних побегах – это надо знать и помнить: не обрезать их ни в коем случае.

Но обильное и длительное цветение – не единственное достоинство лианы. Подкупают еще и предельно простые правила ухода. Прополки, рыхление приствольного круга, необходимые поливы и подкормки.

Ну, и важные для занятых садоводов моменты – растения не поражаются болезнями и вредителями. А по зимостойкости им нет равных среди клематисов, тем более, что княжики не требуют укрытия на зиму. Их даже с опор снимать нет необходимости. Ольга Свитковская:

Они очень хладостойкие, не требуют укрытия, их не нужно снимать с опор. Они не требуют обрезки, только корректирующей – это по мере необходимости, когда уже кусты старые, нижняя часть оголяется. Их, вообще, можно посадить на пень, и тогда он отрастет от корня сам. Завязывает очень много семян, из семян можно получить такие изюминки, растения не повторяют особенности материнского растения, выращенное из семян.

Вот тут вы как раз видите все то, что выращено из семян. Цветки могут быть простыми, махровыми, а краски самые разнообразные: от белых, розовых, голубых до темно-фиолетовых, бордовых – все, что угодно можно получить от семян.

Лучше всего собирать семена где-нибудь в марте, чтобы они уже прошли естественную стратификацию на кустах, а потом высевать, и как помидоры: через рассаду.