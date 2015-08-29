29 августа Заславль отмечает свое 1030-летие

Новости Беларуси. Заславль отмечает свое 1030-летие. Торжество стартовало шествием — по главной площади с гордостью прошли именитые трудовые коллективы. После праздничную эстафету подхватили в детском парке и на центральной улице исторического Изяславля — сейчас там проходят концерты с участием маленьких воспитанников школ искусств и популярных артистов.

По традиции в день города подвели и итоги развития Заславля. Так, за последние 3 года здесь отремонтировали 4 школы, 5 детских садов и 40 жилых домов.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Город обновился. Прошли ремонты во всех учреждениях образования, обновленным стал Спасо-Преображенский храм. Мы отремонтировали более 25 дворовых территорий, более 40 многоэтажных домов, получились у нас две новые дорожные развязки, поставили три светофорных объекта.

Валентина Трупчик:

Город очень красивый стал, нарядный. Очень много развлечений — детский парк вот сделали. Очень комфортно ощущаем себя. Не то, что где-то там забытая глубинка, а чувствуется, что мы в центре Европы находимся.

Символично в городе Рогнеды затронули тему духовного воспитания молодежи. День города стал точкой отсчета сотрудничества между Белорусской православной церковью и учреждениями образования Минской области. 29 августа здесь был подписан соответствующий документ. С начала учебного года для классных руководителей будут проводить специальные факультативы и курсы повышения квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.