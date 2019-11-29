Цилинская: «Хватает многодетных матерей, которые занимают посты, которым удаётся в жизни чего-то добиться»

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира: Спорт для женщины, вообще, для любого человека какой-то род занятий – это, так скажем, побочка. А, вообще, мы же созданы для того, чтобы любить, для того, чтобы рожать детей, чтобы строить семьи. Поэтому это – самое главное.

Наталья Цилинская:

Вы просто мало с нами общаетесь. На самом деле, очень много таких. Просто когда ты с этим не сталкиваешься, то кажется, что немного. А когда вот столкнулся раз и начал замечать какие-то моменты, то оказывается, что не так и мало. Хватает многодетных матерей, которые занимают посты, которым удаётся в жизни чего-то добиться.