Что в моде этой зимой? Пообщались с минчанами
Я всегда слежу за актуальной модой, ориентируюсь на белорусских дизайнеров, люблю участвовать в разных показах. Сейчас очень зафорсили леопардовый цвет, хотя я его носила всегда, он отражает мое нутро, мой характер. Красный цвет – это отдельная страсть, он должен быть в гардеробе каждой девушки, он круто смотрится и подходит ко всему.
Мне нравится тренд этой зимы – куртки с мехом на капюшонах, это выглядит круто.
Я сейчас буквально с нуля создаю блог как раз про тему внешнего вида девушек, как стать той самой девушкой. Решила, что лучше всего начать с самой себя. Я люблю монохром, мне кажется, это более статусное, расслабленное впечатление. А брошь может украсить любой образ.
Подробности в видео.