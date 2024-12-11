Прямой эфир

Что в моде этой зимой? Пообщались с минчанами

11 декабря 2024 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Что в моде этой зимой? Пообщались с минчанами -1

Я всегда слежу за актуальной модой, ориентируюсь на белорусских дизайнеров, люблю участвовать в разных показах. Сейчас очень зафорсили леопардовый цвет, хотя я его носила всегда, он отражает мое нутро, мой характер. Красный цвет – это отдельная страсть, он должен быть в гардеробе каждой девушки, он круто смотрится и подходит ко всему.

Что в моде этой зимой? Пообщались с минчанами -3

Мне нравится тренд этой зимы – куртки с мехом на капюшонах, это выглядит круто.

Что в моде этой зимой? Пообщались с минчанами -5

Я сейчас буквально с нуля создаю блог как раз про тему внешнего вида девушек, как стать той самой девушкой. Решила, что лучше всего начать с самой себя. Я люблю монохром, мне кажется, это более статусное, расслабленное впечатление. А брошь может украсить любой образ.

Подробности в видео

# Мода # Опрос # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м
11 декабря 2024 10:40

Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м

Беларусь и Россия синхронизируют налоговые системы
11 декабря 2024 10:36

Беларусь и Россия синхронизируют налоговые системы

Какие витамины нужны для укрепления зубов? Спросили у стоматолога
11 декабря 2024 10:10

Какие витамины нужны для укрепления зубов? Спросили у стоматолога