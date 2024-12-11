Что в моде этой зимой? Пообщались с минчанами

Я всегда слежу за актуальной модой, ориентируюсь на белорусских дизайнеров, люблю участвовать в разных показах. Сейчас очень зафорсили леопардовый цвет, хотя я его носила всегда, он отражает мое нутро, мой характер. Красный цвет – это отдельная страсть, он должен быть в гардеробе каждой девушки, он круто смотрится и подходит ко всему.

Мне нравится тренд этой зимы – куртки с мехом на капюшонах, это выглядит круто.