Цифровизация медицины, качество здравоохранения в регионах – поговорили с делегатом ВНС

Всебелорусское народное собрание освещают около 450 представителей белорусской и зарубежной прессы. Уже сейчас большинство из них находится во Дворце Республики. Там работает и выездная студия программы Новости «24 часа» на СТВ.
Первый гость выездной студии – делегат VII Всебелорусского народного собрания Андрей Алексеевич Есьман, главврач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска.
Екатерина Забенько, СТВ:
Перед обсуждением программы социально-экономического развития, да и во время обсуждения, вы часто посещали регионы, чтобы узнать чаяния и пожелания людей на местах. Какие запросы и какие инициативы звучали от регионов?
Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Все вопросы, которые поступают на рассмотрение ВНС, это вопросы от простых людей, вопросы от жизни. И мы, общаясь с коллегами, видим, что касательно здравоохранения поднимаются вопросы точечно по доступности медицинской помощи. Где-то проскакивает и по качеству оказанных медицинских услуг.
Эта работа берется во внимание уже не первый год. На сегодняшний день здравоохранение пошло таким путем, что, может быть, не совсем свойственно для него. Это цифровизация медицины. Подходит к финалу такой сложнейший этап в здравоохранении. Он был многозадачный и насыщенный.
Полностью концептуально меняется подход к ведению, хранению медицинской документации, а также получению доступа к медицинской информации как медицинскими сотрудниками, так и пациентами. И сделано это все, чтобы упростить ту же запись на прием к врачу, а также получение пациентом своих медицинских данных через личный кабинет.
Екатерина Забенько:
Также интенсивно развивается эта тема в больших городах и регионах или все-таки регионы еще пока немножечко отстают?
Андрей Есьман:
Что касается цифровизации, это республиканского уровня, параллельно по всей стране. Не от Минска, не от какого-то отдельного региона, а планомерно по всей стране.
Екатерина Забенько:
Как вы в целом оцениваете развитие медицины в регионах, даже если брать на примере предыдущей пятилетки?
Андрей Есьман:
Честно говоря, Минск по-прежнему немного опережает регионы. И на сегодняшний день, если мы будем сравнивать Минск и те же любые европейские страны, то нет в Европе тех технологий, которые не использовались бы в Минске.
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