Цифровизация медицины, качество здравоохранения в регионах – поговорили с делегатом ВНС

Всебелорусское народное собрание освещают около 450 представителей белорусской и зарубежной прессы. Уже сейчас большинство из них находится во Дворце Республики. Там работает и выездная студия программы Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Перед обсуждением программы социально-экономического развития, да и во время обсуждения, вы часто посещали регионы, чтобы узнать чаяния и пожелания людей на местах. Какие запросы и какие инициативы звучали от регионов?

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Все вопросы, которые поступают на рассмотрение ВНС, это вопросы от простых людей, вопросы от жизни. И мы, общаясь с коллегами, видим, что касательно здравоохранения поднимаются вопросы точечно по доступности медицинской помощи. Где-то проскакивает и по качеству оказанных медицинских услуг.

Эта работа берется во внимание уже не первый год. На сегодняшний день здравоохранение пошло таким путем, что, может быть, не совсем свойственно для него. Это цифровизация медицины. Подходит к финалу такой сложнейший этап в здравоохранении. Он был многозадачный и насыщенный.

Полностью концептуально меняется подход к ведению, хранению медицинской документации, а также получению доступа к медицинской информации как медицинскими сотрудниками, так и пациентами. И сделано это все, чтобы упростить ту же запись на прием к врачу, а также получение пациентом своих медицинских данных через личный кабинет.