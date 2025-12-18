«Мы ждём конкретных решений!» – жительница Могилёва о Всебелорусском народном собрании

Предстоящее заседание – в центре внимания всего общества. Белорусы ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. Жители рассчитывают на конкретные меры по развитию промышленности, сельского хозяйства и экспорта, а также на рост ВВП и прежде всего на повышение уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От нашего Всебелорусского народного собрания мы ждем каких-то конкретных решений, которые будут направлены на дальнейшее развитие страны.

Я бы выделил, наверное, экономику нашей страны как тот фундамент, на котором зиждется наше государство и через призму которого мы можем как раз таки это государство сохранить.

Конечно же, благоустройство сельской местности, ремонт дорог. Также мы очень ждем выступления нашего Президента, потому что он всегда простыми словами доносит до простого народа свои мысли и задает план на будущую пятилетку. Еще, конечно, как мама, я жду улучшения качества образования, больше бюджетных мест для поступления в высшее учебное заведение.