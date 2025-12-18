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«Мы ждём конкретных решений!» – жительница Могилёва о Всебелорусском народном собрании

18 декабря 2025 11:25
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Предстоящее заседание – в центре внимания всего общества. Белорусы ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. Жители рассчитывают на конкретные меры по развитию промышленности, сельского хозяйства и экспорта, а также на рост ВВП и прежде всего на повышение уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы ждём конкретных решений!» – жительница Могилёва о Всебелорусском народном собрании-2

От нашего Всебелорусского народного собрания мы ждем каких-то конкретных решений, которые будут направлены на дальнейшее развитие страны.

«Мы ждём конкретных решений!» – жительница Могилёва о Всебелорусском народном собрании-4

Я бы выделил, наверное, экономику нашей страны как тот фундамент, на котором зиждется наше государство и через призму которого мы можем как раз таки это государство сохранить.

«Мы ждём конкретных решений!» – жительница Могилёва о Всебелорусском народном собрании-6

Конечно же, благоустройство сельской местности, ремонт дорог. Также мы очень ждем выступления нашего Президента, потому что он всегда простыми словами доносит до простого народа свои мысли и задает план на будущую пятилетку. Еще, конечно, как мама, я жду улучшения качества образования, больше бюджетных мест для поступления в высшее учебное заведение.

«Мы ждём конкретных решений!» – жительница Могилёва о Всебелорусском народном собрании-8

Сохранение семейных и традиционных ценностей, развитие потенциала молодежи и способы их реализации как гражданина, как человека, который любит и уважает свою Беларусь.

Подробности в видео.

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