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«Чувство соперничества присутствует». В Минске прошёл матч по мини-футболу между сотрудниками ИДН и учащимися

13 июля 2022 14:23
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Новости Беларуси. В Октябрьском районе состоялся дружеский матч по мини-футболу между сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних и учащимися столичных учреждений образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чувство соперничества присутствует». В Минске прошёл матч по мини-футболу между сотрудниками ИДН и учащимися-1

Команды по 5 человек, а таймы по 20 минут. Игра велась на равных, ни одна из сторон не поддавалась. И все же первый гол прилетел в ворота инспекторов. Но команда правоохранителей отыгралась. Итоговый счет – 5:7. Победили инспекторы. Организаторы отмечают, игра помогает сплотить ребят, отвлечь от гаджетов и с пользой провести время.

«Чувство соперничества присутствует». В Минске прошёл матч по мини-футболу между сотрудниками ИДН и учащимися-4

Наталья Локис, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района:
Тут даже интересно самим инспекторам, потому что они как сотрудники милиции, как воспитатели данной категории детей показывают своим опытом, как правильно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Конечно, чувство соперничества присутствует, но детям очень интересно выигрывать. Во время игры показать, что они не хуже инспекторов, что-то могут. Потому что трудные дети нетрудные на самом деле, среди них много талантливых ребят, которые в таких мероприятиях показывают, на что они способны.

# Государственная политика в области спорта # общество # Наталья Локис # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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