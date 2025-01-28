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Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире WTA-500

28 января 2025 17:55
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Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире WTA-500 в австрийском Линце, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире WTA-500-1

28 января в поединке первого круга основы белоруска, занимающая 149-е место планетарного топа, встречалась с более рейтинговой теннисисткой из России Анастасией Захаровой. Она опережает нашу спортсменку на 10 пунктов. Первый сет остался за Александрой с комфортным преимуществом, во втором наблюдалась уже более плотная борьба, исход партии определился на тай-брейке, где также была сильнее отечественная теннисистка – 7:3. Результат противостояния – 6:3; 7:6 в пользу Саснович.

# Теннис

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