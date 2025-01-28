Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире WTA-500

28 января в поединке первого круга основы белоруска, занимающая 149-е место планетарного топа, встречалась с более рейтинговой теннисисткой из России Анастасией Захаровой. Она опережает нашу спортсменку на 10 пунктов. Первый сет остался за Александрой с комфортным преимуществом, во втором наблюдалась уже более плотная борьба, исход партии определился на тай-брейке, где также была сильнее отечественная теннисистка – 7:3. Результат противостояния – 6:3; 7:6 в пользу Саснович.