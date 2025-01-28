Белорусы вошли в список претендентов на звание лучших в пляжном футболе

В числе сильнейших! Белорусские пляжники вошли в число претендентов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В список номинантов Международной организации пляжного футбола попали: голкипер отечественной сборной Михаил Августов, полевые игроки Игорь Бриштель, Олег Гапон и Евгений Новиков. Кроме того, наставник нашей национальной дружины испанский специалист Николас Альварадо включен в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера. Победители во всех номинациях будут определены уже в феврале. Напомним, в прошлом сезоне сборная нашей страны стала бронзовым призером Евролиги, а на чемпионате мира остановилась в шаге от пьедестала.