ОБСЕ: В Европе значительно выше риск войны, чем когда-либо за последние 30 лет

Риск возникновения войны в Европе сейчас значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Причин этому в ОБСЕ видят много. В первую очередь, значительный рост различных угроз в мире: затяжные локальные войны, терроризм, ослабление контроля над вооружением. Сильный удар по мировой экономике нанесла пандемия.

Все это вместе привело к росту неопределенности и усилению страха. Вывести Европу из этой тревожной ситуации, по мнению ОБСЕ, можно. Для этого надо направить усилия для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе. В частности, например, сделать все для урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями.