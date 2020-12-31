Ведущая СТВ: сегодня я шеф-редактор новостей, завтра читаю суфлер в прямом эфире, а послезавтра еду на съемки

20 лет – целая эпоха! От ВХС к НD, от городского СМИ к республиканскому телеканалу. За эти годы «Столичное телевидение» не раз меняло прописку и творческий состав, но статус народного ТВ не потеряло. «Добро пожаловаться», «Минск и минчане», утренняя программа, «Минщина» и, конечно, Новости «24 часа». Эти программы нашли своих зрителей благодаря слаженной профессиональной команде.

Илона Волынец, ведущая Новостей «24 часа»:

Если еще кто-то считает, что работа ведущей заключается в том, что она пришла на работу, оделась красиво, ее загримировали, потом она села в студию, прочитала готовый текст и, довольная собой, ушла домой – нет, это неправда. На СТВ во всяком случае так называемых читающих голов нет, их уже не существует.