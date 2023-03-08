Чтобы создать интригу. Как и зачем упаковывать подарок? Разбираемся со специалистом

В преддверии праздников многие тщательно подходят не только к выбору подарка, но и к его упаковке. Применив фантазию и подручные средства, можно сделать милый, душевный и очень личный дизайн упаковки, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Сегодня посмотрим, что для нас приготовила Кристина.

Кристина Капустенок, декоратор-флорист:

Упаковка важна для того, чтобы придать какую-то загадочность, интригу до того момента, пока подарок попадет к адресату. Возможно, это покажет то, что вы подготовились, для вас очень важен этот подарок. И тем самым вы показываете человеку, что отнеслись к этому вопросу с трепетом.

Для упаковки подарка нам необходимо, первое, это коробочка. Она может быть сама непрезентабельная. Мы ее украсим с помощью бумажной либо фольгированной упаковки.

Чтобы выбрать правильную упаковку в первую очередь необходимо определиться с подарком. Красивая бумага, которой можно обернуть коробку – это простой, недорогой и быстрый вариант. К тому же всегда легко найти магазин, в котором вам не только предоставят широкий выбор, но и сделают все за вас. Сегодня зрители увидят простые и быстрые способы.

Кристина Капустенок:

Допустим, у нас есть книга, которую мы хотели бы подарить. Мы можем выбрать уже готовую красивую коробочку. Чтобы она грустно не лежала внутри этой коробочки, мы можем ее заполнить бумажной стружкой.

Помните, что не только подарок должен быть под стать человеку, но и упаковка. Чем ближе ваши отношения, тем более оригинальной и креативной она может быть.

Кристина Капустенок:

Чтобы нашу бутылочку украсить, мы возьмем трубочку, ленточкой обвяжем. Такой подарок возможно подарить, допустим, на девичник либо на 8 Марта.

Еще вариант, если у нас все-таки есть коробочка. У нас есть там уже подарок. И мы добавим немного интриги – запакуем ее в бумагу.

Мы выбрали фольгированную на случай того, что сейчас зима, может идти снег – наш подарок может намокнуть, если использовать бумажную упаковку.