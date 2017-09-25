Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Новости Беларуси. Иностранные и белорусские студенты университета продовольствия готовили национальные блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туркмены, например, подали на стол самсу. Молодые люди из Пакистана угощали халвой, а студенты из республики Бангладеш – кечури (блюдо напоминает плов). Богатым был и белорусский стол.
Мерджен Халмухамедова, студентка 3 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Белорусская кухня, конечно же, сильно отличается от туркменской. Но я уже привыкла. Очень вкусно, надо сказать.
Касим Мухаммад, студент 1 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Это халва. У нас это самое популярное блюдо. Когда мы приходим на свадьбу или в других счастливых ситуациях мы всегда готовим это блюдо. Оно очень популярно у нас, в Пакистане.
Мохи Саидмухидин, студент 1 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Это называется кечури. Это надо готовить мясо, рис, чесок. Мне очень нравится Беларусь.
Дмитрий Коробов, студент 4 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Праздник очень важен. Объединение народов, чтобы мы все сдружились.
В Могилевском университете продовольствия получают образование около 100 зарубежных студентов. С белорусскими их объединяют общие интересы: в будущем все они станут специалистами в пищевой промышленности. Такой международный кулинарный праздник в университете обещали сделать традиционным.