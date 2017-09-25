Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни

Новости Беларуси. Иностранные и белорусские студенты университета продовольствия готовили национальные блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туркмены, например, подали на стол самсу. Молодые люди из Пакистана угощали халвой, а студенты из республики Бангладеш – кечури (блюдо напоминает плов). Богатым был и белорусский стол.

Мерджен Халмухамедова, студентка 3 курса Могилевского государственного университета продовольствия:

Белорусская кухня, конечно же, сильно отличается от туркменской. Но я уже привыкла. Очень вкусно, надо сказать.

Касим Мухаммад, студент 1 курса Могилевского государственного университета продовольствия:

Это халва. У нас это самое популярное блюдо. Когда мы приходим на свадьбу или в других счастливых ситуациях мы всегда готовим это блюдо. Оно очень популярно у нас, в Пакистане.

Мохи Саидмухидин, студент 1 курса Могилевского государственного университета продовольствия:

Это называется кечури. Это надо готовить мясо, рис, чесок. Мне очень нравится Беларусь.