Что входит в исторический центр Минска?

Историческая застройка в современном городе. Возвращением в Минск архитектурной старины занимается предприятие «Минская спадчына». В гостях у «Большого города» его директор — Павел Шикунец.

Что же из себя представляет исторический центр? Это всем нам известные Троицкое предместье, Верхний город и Раковское предместье, или есть ещё какие-то уголки старины — что-то, что большинству минчан незнакомо?

Указом Президента №330 определены границы исторического центра Минска, в состав которого входит Троицкое предместье, Верхний город, участок в границах улиц Интернациональная, Богдановича и площади Свободы, прилегающие к Верхнему городу территории — улицы Революционная, Комсомольская, Городской вал, также Раковское предместье — улицы Витебская, Раковская, и Минское замчище. Вот эти кварталы входят в состав исторического центра Минска.

Наша задача — выполнить реконструкцию, реставрацию и воссоздание, и управление территорий всего исторического центра, всех зданий и сооружений. Учитывая то, что и раньше, и сейчас на территории исторического центра есть очень много заказчиков, балансодержателей и иных форм собственности, и каждый, скажем так, тянет одеяло на себя. Поэтому Указом Президента определена единая концепция и утверждена единая комплексная программа развития исторического центра. Определен едины заказчик — Мингорисполком, который адресовал эти права «Минской спадчыне».

Я, честно говоря, уже не представляю себе исторический центр без строителей — они стали неотъемлемой его частью.

Дело в том, что в историческом центре уже много сделано, в 2005-2010 годах мы ввели в эксплуатацию 44 объекта. Это и Минская ратуша — мы уже, наверное, просто привыкли к ней; Гостиный двор, дом Шменкеля — это площадь Свободы — достаточно большие и сложные объекты.

Минск готовится к чемпионату мира по хоккею в 2014 году, и нам поручено восстановить некоторые исторические объекты — эксклюзивные гостиницы. Хоккей — это туризм, и мы должны подготовить исторический центр к чемпионату мира, чтобы туристы могли его посетить. Первые этажи должны носить общедоступные функции — объекты социально-бытового назначения, рестораны, магазины, музеи. В историческом центре много музеев, недавно мы открыли галерею Савицкого.

История человека воспитывает и развивает. Развитие туризма помогает больше узнать о нашей стране, о прекрасном городе Минске.