Неизвестный Минск: где в городе жил Петр I и как он познакомился с будущей женой, Екатериной I?

Мы говорим об исторических уголках, которые знакомы каждому минчанину — Троицкое предместье, Раковское и Верхний город. Но есть в столице не менее значимые места с богатой историей, но несправедливо заброшенные и оставшиеся без внимания архитекторов. О том, что забыто — вспомнили наши корреспонденты.

Её невозможно не заметить. Когда едешь по второму кольцу вдоль железной дороги, она смотрит на всех свысока. Ей может позавидовать любая красавица. Для своих ста лет она выглядит на все сто. О ней слагают легенды и рассказывают сказки. Не один архитектор грезил о ней ночью и мечтал завоевать. В этой постройке каждый кирпич дышит историей. Водонапорная башня была униженной и оскорбленной, но всегда оставалась на высоте.

Это единственное в Минске инженерное сооружение начала прошлого века, дошедшее до нашего времен. Башня, в своём роде, раритет и без всяких сомнений уже давно претендует на памятник архитектуры. Но охранять, по всей видимости, его никто не собирается. Башню купил, но не занял частный владелец, и для ценителей истории дверь в прошлое закрылась.

А ведь раньше и двери, и окна нараспашку! Не один десяток сорванцов излазили башню вдоль и поперёк. Многим удавалось покорить её высоту. На её крыше прописался свидетель этих событий — одинокое дерево. Любимица публики, она оставалась ненужной реставраторам. Вдохнуть вторую жизнь в историю решился один из столичных архитекторов. Творческие мастерские займут все этажи. «Посторонним вход воспрещён» — будет гласить табличка на дверях. А пока выведенная курсивом надпись «Ангел остался там навсегда» вызывает лишь улыбку.

Водитель:

Я практически каждый день езжу по этой дороге и каждый день еду мимо этого исторического здания. Грустно видеть его в таком нынешнем состоянии. Хотелось, чтобы ему придали какой-то более эстетический вид.

А было это в начале прошлого века. В те времена башня играла главную роль. Отсюда брали воду для железнодорожной станции, паровозного депо и больницы. На неё любовались из проезжающих мимо бричек дамы и кавалеры. Тогда она была предметом гордости, а теперь — жалости. Огороженная от всех высоким забором, готическая красавица уже успела обрасти страшными историями, но быльём — ещё больше. Грязные шины от колёс, мусорные свалки — вот весь антураж исторического памятника.

Люди на улицах:

По-моему это какая-то старая водонапорная башня. Я считаю, что её могли бы как-то отреставрировать. У нас не так много исторических памятников осталось, после войны многое было разрушено. Жалко, когда такое пропадает. Я считаю, что оно должно оставаться для будущего поколения — наша история.

О башне не устают говорить. В неё хотят попасть. Но как? Пока это остаётся большим вопросом. Ещё один из самых наболевших — наградят ли свидетельницу истории при жизни знаком «историко-культурная ценность»?

***

Этому зданию повезло больше. Но на регалии здесь уже давно никто не обращает внимания. Эти стены хранят дух XIX века. В этом доме по улице Октябрьской, кажется, остановилось время. В 1898 году здесь хранили вина. В обычном складе с необычной архитектурой сейчас кипит работа. Теперь здесь завод. «Посторонним вход воспрещён».

Здесь собаки не лают, но и за дверь не пускают. Окунуться в прошлое хотят многие. Но есть одно «но». В то время как первые этажи старого города открывают для любителей старины, вход в это здание — только по пропускам.

Люди на улицах:

Было бы интересно зайти внутрь и посмотреть что там, в этой постройке. Я считаю, что хотя бы первые этажи можно было открыть, либо какие-то подвальные помещения — открыть кафе и рестораны.

***

Центр города. Октябрьская площадь. Здесь берут начало все дороги и назначают свидания. В XVIII веке это место именовалось не иначе, как улица Юрьевская. По ней прохаживалась богема, рассуждая о вечном и высоком. Сегодня от их следов, впрочем, как и от самой улицы не осталось и следа.

Минск хранит ещё много тайн. Мало кто знает, что в самом центре города, на этом самом месте когда-то стоял дворец магнатского рода Сапегов. Окружённый фруктовым садом, он долгое время считался одним из самых значимых в городе. Во время Северной войны здесь жил российский император Пётр I.

Вот эта улица, вот этот дом. Двухэтажное сооружение привлекало местное население. В центре фасада находилась лестница, а с обеих сторон — роскошные, по тем временам, жилые комнаты. С февраля по март 1706 года дворец стал родным домом для Петра Первого. Вот как описываются вышеуказанные события в минском журнале того времени — «Минская старина»: «Предания и народная молва указывают даже домик, в котором имел пребывание в Минске царь Петр Первый. Это каменный двухэтажный в два окна в ширину и пять окон в длину дом по Юрьевской улице...»

Но и это ещё не все тайны, которые хранит история большого города. По некоторым сведениям, у Яна Сапеги на службе числился некий Самуил Скавронский. Его дочь Марта оказалась в плену у русских и попала к фельдмаршалу Шереметьеву, затем — к Меньшикову и в конце концов — к Петру Первому. Последний стал её мужем. Позже её назовут Екатериной Первой. Но кто об этом знает?

Люди на улицах:

- Я впервые об этом слышу. И, конечно, хотелось бы, чтобы об этом знали другие.

- Нет. Я об этом не знала, и хотелось бы, чтобы был какой-то знак.

- Я думаю, что можно здесь поставить здесь какой-то памятник, чтобы люди знали. А то люди, которые живут в этом городе, не знают историю своего родного города.

- Если это история города, то было бы замечательно, если бы это стало известно всем. Разместить шильду, надпись.

Здание, принадлежавшее Сапегам, было историческим памятником до июня 1941 года. Его уничтожила фашистская бомба. Таких домов-фантомов в городе найдётся немало. Также как и улиц. Завальная и Подзамковая, Садовая и Белоцерковная. Остались лишь красивые названия в архивах. Прошлое не вернуть. Но вернуться в него не так уж сложно, глядя на старые колонны и читая между строк архитектурного памятника его историю.

Люди на улицах:

Все должны знать историю. Конечно. Чем больше знаешь, тем умнее каждый, весомее нация. Она благороднее, мне кажется. А так мы забыли и историю, и людей, и своих предков.