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«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга

27 февраля 2019 14:57
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Новости Беларуси. В канун Дня милиции руководство ГУВД провело ежегодную встречу с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу, который увековечивает память о тех, кто стал примером мужества, стойкости и самопожертвования.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-1

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-3

27 февраля минутой молчания героев почтили и во Всехвятском храме. Здесь же, в крипте, состоялась поминальная служба.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-6

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-8

Светлана Рябоконь:
У меня сын погиб на Немиге 30 мая 1999 года, спасая детей в переходе. И вот с того момента я не осталась одна со своим горем. Обо мне помнят, помнят о моем сыне.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-11

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
За всю историю минской милиции, к сожалению, погибли 26 сотрудников милиции. На встрече сегодня присутствуют 18 семей.

Такие мероприятия очень важны для нас, так как не только важно поддерживать действующих сотрудников милиции, но и тех членов семей, которые потеряли своих близких и родственников, которые защищали своей честью и мундиром жизнь наших граждан.

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-14

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-16

«Не осталась одна со своим горем». В Минске прошла встреча с семьями сотрудников милиции, погибших при выполнении служебного долга-18

# Милиция Беларуси # общество # Светлана Рябоконь # Фотофакт

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