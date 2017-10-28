Что скрывают сухаревские курганы

Многие минчане, да и сами жители микрорайона Сухарево, проходя мимо кладбища по улице Янковского, даже и не подозревают, что под их ногами – один из сохранившихся до наших дней курганных могильников. На территории Минска в XI-XIII веках подобных памятников археологии было очень много. Обычно они возникали на месте, где проходили знаковые пути – например, на берегах рек или недалеко от сельских поселений. Как и сегодня, если есть населённый пункт, значит рядом появится место, где будут хоронить умерших. Скорее всего, сухаревский могильник существовал как раз недалеко от сельского поселения. Интенсивная хозяйственная деятельность привела к тому, что большая часть этого памятника была уничтожена.



По свидетельствам, которые дошли до нас с первой половины XX века, ранее эта территория насчитывала несколько сотен курганов. Первые археологические исследования проводились в 1925 году Исааком Сербовым и выявили здесь несколько десятков курганов.

А в 1979 году от сухаревского могильника уже осталось примерно 16 курганных насыпей.



Александр Вашанов, археолог, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Последнее исследование было проведено в 1994 году экспедицией под руководством Леонида Калединского. На тот момент уже курганный могильник состоял из двух курганных групп.

Одна из которых была на территории кладбища деревни Сухарево, а другая находилась недалеко от самой деревни.

И фактически они были разделены между собой территорией пахотного поля.



Данная курганная группа насчитывала 12 курганных насыпей высотой от 1,5 до 3 метров, и диаметр доходит до 12 квадратных метров – достаточно большие курганы. Можно увидеть, что кроме маленьких, есть ещё большие курганы, в которых могут быть похоронены даже несколько человек.

В одной из курганных насыпей обнаружили останки молодой девушки в возрасте от 17 до 25 лет.

Вместе с ней было несколько металлических пряжек, горшок, глиняные сосуды, на одном из которых было украшение в виде креста в кругу. По захоронениям удалось выяснить, что этот курган относится к XI-XII веку. С одной стороны, сухаревскому могильнику повезло: он размещается на территории действующего кладбища и не попал под интенсивную застройку города.



С другой стороны, памятник археологии продолжает разрушаться, потому что появляются новые могилы – люди хоронят своих родственников на курганах, а также берут с них землю, чтобы подсыпать могилы.

Традиции курганных похорон очень отличались от современных.

Александр Вашанов, археолог, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Могло быть несколько вариантов: захоронение и похороны по обряду кремации. Всё это может быть в абсолютно разных местах. На горизонте – когда умершего клали на современный уровень земли и после насыпали над ним курган. Или сначала копалась ямка, туда клали умершего, глиняные сосуды, вооружение, над ямкой насыпали курган. Или хоронили в какой-то части кургана, где-то посередине насыпалась какая-то часть кургана – хоронили и засыпа л и дальше.

В те времена засыпать курган могли и без умерших. Если, например, известный человек погиб в дальних странах, то на родине близкие делали курган в его честь, чтобы было куда прийти и помянуть. Также хоронить могли на самом верху существующего кургана, засыпали умершего землей и сооружали сверху деревянную конструкцию. Сегодня учёными обнаружены соврешенно различные по размеру курганы: от 50 сантиметров до 5-6 метров.

Высота кургана может многое сказать о его возрасте.



Так, самые ранние курганы из бронзового века были невысокими, потому что с течением времени они расползались.

Совершенно другая история – Средневековье.