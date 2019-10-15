2 тысячи военных и свыше 250 единиц техники: в Беларуси началось учение ОДКБ «Поиск-2019»
Новости Беларуси. В Беларуси началось учение ОДКБ «Поиск-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на полигон Брестской области для участия в военных маневрах прибыли военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности.
Это 2 тысячи военных и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной. Разведывательные подразделения нашей страны и их коллеги из Армении, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана на протяжении пяти дней на практике отработают совместные действия предотвращения военных конфликтов.
На территории четырех полигонов участники учения выполнят задачу по выводу своих разведчиков в назначенные районы наземным и воздушным способами, в том числе ночью.
Игорь Король, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси по боевому управлению:
Особенностью данного учения является то, что штатные разведывательные органы коллективных сил оперативного реагирования работают в тесном взаимодействии с приданными органами разведки Вооруженных Сил Беларуси, а также подразделениями внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Наши подразделения будут вести все виды разведки, включая воздушную, специальную, войсковую, инженерную, артиллерийскую, радиационную, химическую и биологическую.
Главной целью подобного учения является достижение слаженности войск разведки ОДКБ, повышение их оперативной совместимости при выполнении задач по локализации приграничного вооруженного конфликта в восточно-европейском регионе коллективной безопасности.