Прямой эфир

Что может рассказать о человеке его генетический паспорт? Эти данные многих удивят

19 февраля 2025 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Что может рассказать о человеке его генетический паспорт? Эти данные многих удивят-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Совершенно стерильно! Взломать самую сложную программу в мире и узнать тайну генома человека? «Хакеры» в белых халатах знают, как и где отыскать секретный код.

Что может рассказать о человеке его генетический паспорт? Эти данные многих удивят-3

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:
Генетический паспорт человека – это буквально книжка, которая содержит интерпретацию индивидуальных данных о человеке. В месяц к нам примерно обращается до 250 человек, с начала открытия мы сделали уже около 400 тысяч анализов, выдали более 27 тысяч генетических паспортов, самое популярное – генетический паспорт репродуктивного здоровья.

ДНК – универсальная флеш-карта, на которой записано все, что определяет нас как личность.

Павел Морозик:
Важно исследовать свою популяцию, потому что те закономерности, которые выявлены на другой популяции, могут не работать у нас. Проводили исследования в рамках научно-технической программы Союзного государства, сравнивали нас с различными этническими регионами России, белорусская популяция гораздо более разнообразная генетически, у нас встречалось до 250 вариантов генов.

В нашей операционной системе также закодированы манеры поведения, образ жизни и питание. Этакие заводские настройки, изменить которые невозможно.

Что может рассказать о человеке его генетический паспорт? Эти данные многих удивят-5

Павел Морозик:
Есть виды спорта, для которых важна сила, есть виды спорта, где важнее устойчивость к гипоксии, все эти признаки определены генетически. Отдельное направление есть по нутригеномике. Метаболизм кофеина, есть непереносимость глютена, например, у меня знакомая есть, у нее были проблемы со здоровьем, обошла кучу врачей, мы ей сделали генетический тест, выяснили, что у нее непереносимость глютена.

Подробности в видео

# Наука # Павел Морозик # Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
В Осиповичах ликвидировали аварию на трубопроводе
19 февраля 2025 10:57

В Осиповичах ликвидировали аварию на трубопроводе

Кочанова: многополярный мир создаст баланс на планете и воплотит принципы равенства государств
19 февраля 2025 10:51

Кочанова: многополярный мир создаст баланс на планете и воплотит принципы равенства государств

Более 3,5 тыс. работников ЖКХ Беларуси очищают улицы от снега
19 февраля 2025 10:40

Более 3,5 тыс. работников ЖКХ Беларуси очищают улицы от снега