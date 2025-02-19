Что может рассказать о человеке его генетический паспорт? Эти данные многих удивят

Вероника Макаревич, корреспондент: Совершенно стерильно! Взломать самую сложную программу в мире и узнать тайну генома человека? «Хакеры» в белых халатах знают, как и где отыскать секретный код.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Генетический паспорт человека – это буквально книжка, которая содержит интерпретацию индивидуальных данных о человеке. В месяц к нам примерно обращается до 250 человек, с начала открытия мы сделали уже около 400 тысяч анализов, выдали более 27 тысяч генетических паспортов, самое популярное – генетический паспорт репродуктивного здоровья.

ДНК – универсальная флеш-карта, на которой записано все, что определяет нас как личность.

Павел Морозик:

Важно исследовать свою популяцию, потому что те закономерности, которые выявлены на другой популяции, могут не работать у нас. Проводили исследования в рамках научно-технической программы Союзного государства, сравнивали нас с различными этническими регионами России, белорусская популяция гораздо более разнообразная генетически, у нас встречалось до 250 вариантов генов.

В нашей операционной системе также закодированы манеры поведения, образ жизни и питание. Этакие заводские настройки, изменить которые невозможно.