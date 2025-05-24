Прямой эфир

От зелёных трендов в экономике до камуфляжного окраса масштабного милитари-салона. Анонс «Недели»

24 мая 2025 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».

От зелёных трендов в экономике до камуфляжного окраса масштабного милитари-салона. Анонс «Недели»-2

Не пропустите в воскресенье, 25 мая, в 19:30.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
До +27 и дожди с грозами – погода в Беларуси в конце мая
24 мая 2025 16:56

До +27 и дожди с грозами – погода в Беларуси в конце мая

В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая
24 мая 2025 16:56

В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая

«Почему мы это не делаем?» Лукашенко назвал альтернативу природному газу для белорусов
24 мая 2025 16:35

«Почему мы это не делаем?» Лукашенко назвал альтернативу природному газу для белорусов