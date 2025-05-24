От зелёных трендов в экономике до камуфляжного окраса масштабного милитари-салона. Анонс «Недели»

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».
Не пропустите в воскресенье, 25 мая, в 19:30.
В начале недели с территории Румынии ожидается перемещение активной системы фронтов, которая принесет на большую часть страны обильные дожди, местами с грозами и сильным порывистым ветром.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +20 градусов. В Вене +20, без существенных осадков. В Риме ожидается +23.
Глава государства посетил деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский».
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