Что изменится с вводом БелАЭС, растёт ли спрос на электричество и какие есть льготы? Объясняет министр энергетики

Новости Беларуси. Тема, которая актуальна для всех и каждого. Энергетика – цена вопроса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Напомню, полтора года тому указом Президента в три раза снизили стоимость электрической энергии для отопления домов и горячего водоснабжения. Это особенно касается тех, у кого нет возможности пользоваться газом централизованно, а не баллонами. И вот как за это время изменился спрос на электричество? Ведь при первом приближении казалось, что отапливать дома таким способом будет всё равно дороже, чем газом.

Корреспондент Яна Шипко пообщалась с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и узнала ответы на эти и другие популярные у потребителей вопросы. Электропотребление увеличилось в три раза по сравнению даже с годовой величиной 2019-го Яна Шипко, корреспондент:

Виктор Михайлович, с прошлого года в Беларуси действуют стимулирующие тарифы на электроэнергию для горячего водоснабжения, отопления. Речь идет в первую очередь о частной застройке и сельской местности, вероятно, где использовались раньше местные виды топлива. Насколько активно идет переподключение и растет ли спрос у населения?

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

В 2019 году с момента введения субсидируемых тарифов на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения спрос со стороны граждан значительно увеличился. Цифры говорят сами за себя: если в 2019 году потребление электрической энергии на эти цели составляло порядка 13 миллионов киловатт-часов, то уже за январь – май 2020 года эта цифра составила 36 миллионов. Увеличение в три раза по сравнению даже с годовой величиной прошлого года. Это примерное потребление населением среднестатистического района нашей страны. Энергоснабжающие организации стараются максимально удовлетворить спрос и потребности граждан. Выдавая технические условия, в первую очередь смотрят на техническую возможность. Техническая возможность – это пропускная способность электрических сетей, запасы или так называемый резерв трансформаторной мощности и использование других технических возможностей для подключения.

Вся эта работа организована и планомерно те, кто не смог быть удовлетворен сейчас в части подключения электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения, включаются в перспективные планы, которые формируют энергоснабжающие организации на ближайшую пятилетку. Яна Шипко:

А сколько уже выдано разрешений на подключение и какой вообще алгоритм действий для тех, кто хочет перейти на электроэнергию? Куда обращаться?

Виктор Каранкевич:

Всего за 2019 год зарегистрировано энергоснабжающими организациями около 17 тысяч обращений для выдачи технических условий на цели отопления и горячего водоснабжения. Выдано технических условий около 11 тысяч. Уже 3,5 тысячи таких обращений были реализованы, и граждане смогли обеспечить потребление электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения. Такая работа организована в энергоснабжающих организациях на системной основе с учетом проводимой работы по модернизации электрических сетей. Начиная с 2019 года, объем выданных технических условий в общем количестве обращений составлял 64 %, а уже в первом квартале 2020-го этот удельный вес вырос до 74 %. Какую сумму можно возместить во время реконструкции электросетевой проводки внутри дома Яна Шипко:

Я знаю, что предусмотрены льготы. Часть затрат при переходе на электроэнергию берет на себя государство. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Виктор Каранкевич:

Да, в соответствии с указом Президента № 127 граждане имеют право при проведении реконструкции электросетевой проводки внутри дома обратиться и возместить часть средств (20 %) от понесенных затрат, в том числе и по приобретенному оборудованию для этих целей. Но не более 40 базовых величин. Граждане могут обратиться в исполнительные и распорядительные органы. Эта работа организована ими надлежащим образом. Правда ли, что в Беларуси рекордная протяженность электросетей? Яна Шипко:

Такая планомерная работа ведется ввиду запуска АЭС. Как осуществлялась в последнее время реконструкция электросетей? Насколько я знаю, их протяженность в Беларуси рекордная – едва ли не пять витков вокруг Земли. Виктор Каранкевич:

Общая протяженность распределительных сетей в энергоснабжающих организациях – 200 тысяч километров. Работа по модернизации электрических сетей ведется на плановой основе. В 2019 году проведена реконструкция около 1700 километров сетей. Задача на 2020 год – такой же уровень обеспечить реконструкции и модернизации.

Работа в сельской местности проводится в рамках Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». На эти цели направляются как бюджетные средства, так и средства энергоснабжающих организаций. Яна Шипко:

Что касается протяженности электросетей, для понимания: много это или мало в сравнении с другими странами? Что это значит для обычных жителей? Виктор Каранкевич:

Я бы сказал таким образом: та протяженность электрических сетей, которая есть, обеспечивает 100%-ное покрытие Республики Беларусь. Каждый гражданин в нашей стране имеет возможность получить электрическую энергию и в доме, и в бытовых целях, и, конечно же, реальный сектор и промышленные предприятия. 100%-ное покрытие электрическими сетями всей территории Республики Беларусь.