Что думает молодежь о повышении пенсионного возраста?

Новости Беларуси. Повышение пенсионного возраста. Увеличение порога ухода на заслуженный отдых интересует, в том числе, и молодежь. То есть экономически активное население. Ведь с увеличением количества пенсионеров нагрузка падает как раз на плечи налогоплательщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Необходимо поднимать пенсионный возраст, так как количество пенсионеров увеличивается и в дальнейшем будет сложнее молодому поколению обеспечивать пенсионеров. И чтобы у них была достойная пенсия.

У нас меньше становится молодых людей, которые могут работать. Наоборот, возрастная категория, которым лет 50-55, их больше всего. И то, что они собираются выходить на пенсию, будет плохо для государства в том плане, что некому будет работать, некому будет занять эти места.

Уровень жизни повышается, люди живут дольше, соответственно ложится нагрузка на работающее население. В части того, что оплата пенсий происходит за счет трудоспособного населения.

Мне две недели назад исполнилось 55. Надо равняться на Европу. Мы способны еще работать. Если я профессионал, то я хочу работать, хочу людям добро приносить, красоту – я флорист.