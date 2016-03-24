Прямой эфир

Что думает молодежь о повышении пенсионного возраста?

24 марта 2016 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Повышение пенсионного возраста. Увеличение порога ухода на заслуженный отдых интересует, в том числе, и молодежь. То есть экономически активное население. Ведь с увеличением количества пенсионеров нагрузка падает как раз на плечи налогоплательщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
Необходимо поднимать пенсионный возраст, так как количество пенсионеров увеличивается и в дальнейшем будет сложнее молодому поколению обеспечивать пенсионеров. И чтобы у них была достойная пенсия.

У нас меньше становится молодых людей, которые могут работать. Наоборот, возрастная категория, которым лет 50-55, их больше всего. И то, что они собираются выходить на пенсию, будет плохо для государства в том плане, что некому будет работать, некому будет занять эти места.

Уровень жизни повышается, люди живут дольше, соответственно ложится нагрузка на работающее население. В части того, что оплата пенсий происходит за счет трудоспособного населения.

Мне две недели назад исполнилось 55. Надо равняться на Европу. Мы способны еще работать. Если я профессионал, то я хочу работать, хочу людям добро приносить, красоту – я флорист.

# общество # Пенсии

Другие новости рубрики

Все новости
Министр ЖКХ: Люди увидят перечень ЖКУ, которые оказывались в их квартире
24 марта 2016 17:42

Министр ЖКХ: Люди увидят перечень ЖКУ, которые оказывались в их квартире

Какие налоговые льготы есть у родителей, дети которых получают образование на платной основе?
24 марта 2016 14:22

Какие налоговые льготы есть у родителей, дети которых получают образование на платной основе?

Можно ли отдать в 1-й класс ребенка, которому 6 лет исполнится только в октябре?
24 марта 2016 14:09

Можно ли отдать в 1-й класс ребенка, которому 6 лет исполнится только в октябре?