«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пойти на эту меру коммунальщиков заставили вандалы, которые регулярно ломают скамейки и портят мост на одном из самых любимых мест отдыха горожан. Работать камеры будут круглосуточно.

Анатолий Сероокий, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:

Кто-то идет отдыхать, а кто-то идет кощунствовать. Могу и сломать, и выкопать, и повредить. Раз в месяц что-то поправляем, что-то делаем. Даже установили антивандальные светильники, и те сломали.