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«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

22 июля 2019 20:31
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Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры-1

Пойти на эту меру коммунальщиков заставили вандалы, которые регулярно ломают скамейки и портят мост на одном из самых любимых мест отдыха горожан. Работать камеры будут круглосуточно.

«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры-4

Анатолий Сероокий, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
Кто-то идет отдыхать, а кто-то идет кощунствовать. Могу и сломать, и выкопать, и повредить. Раз в месяц что-то поправляем, что-то делаем. Даже установили антивандальные светильники, и те сломали.

«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры-7

В ближайшее время у озера планируют установить еще несколько камер видеонаблюдения.

# Вандализм и живодерство # общество # Анатолий Сероокий # Фотофакт

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