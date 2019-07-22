«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пойти на эту меру коммунальщиков заставили вандалы, которые регулярно ломают скамейки и портят мост на одном из самых любимых мест отдыха горожан. Работать камеры будут круглосуточно.
Анатолий Сероокий, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
Кто-то идет отдыхать, а кто-то идет кощунствовать. Могу и сломать, и выкопать, и повредить. Раз в месяц что-то поправляем, что-то делаем. Даже установили антивандальные светильники, и те сломали.
В ближайшее время у озера планируют установить еще несколько камер видеонаблюдения.