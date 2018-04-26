Что даёт нам чтение художественной литературы. Рассказывает психолог

Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.
Сергей Кручинин, психолог:
Это – развитие нашего мозга, развитие наших мыслительных способностей.
Потому что, в первую очередь, чтение развивает основные когнитивные процессы.
То есть, те психические процессы, которые отвечают за нашу мыслительную деятельность, за всё то, с помощью чего мы познаём окружающий мир, его развиваем, преобразуем и так далее.
Чтение – приятный досуг или ежедневная необходимость: советы психолога Кручинина