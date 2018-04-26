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Что даёт нам чтение художественной литературы. Рассказывает психолог

26 апреля 2018 19:06
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Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.

Сергей Кручинин, психолог:
Это развитие нашего мозга, развитие наших мыслительных способностей.

Потому что, в первую очередь, чтение развивает основные когнитивные процессы.

То есть, те психические процессы, которые отвечают за нашу мыслительную деятельность, за всё то, с помощью чего мы познаём окружающий мир, его развиваем, преобразуем и так далее.

Чтение – приятный досуг или ежедневная необходимость: советы психолога Кручинина

# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

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