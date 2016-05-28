Чистота и порядок в городе: 28 мая мобильные группы проинспектировали Московский район Минска

Новости Беларуси. Каждый район под контролем. В Минске начали работу мобильные группы, которые следят за соблюдением чистоты и порядка в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня состоялся объезд по Московскому району, особое внимание уделили участкам, прилегающим к частному сектору и ведомственной застройке.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Есть довольно серьезные вопросы по состоянию территорий, которые закреплены за предприятиями, организациями. Поэтому в самое ближайшее время со стороны администрации Московского района будет уделено внимание этому вопросу. Также мы смотрим частный сектор. К сожалению, мы еще видим, что есть люди, которые недобросовестно относятся к своим подворьям, не ухаживают за ними. Это касается ограждений, ветхих строений, которые буквально развалились и находятся на территории подворий и прилегающих к ним территориям.

