Число горожан, сдающих жилье внаем нелегально, в Минске уменьшилось

Новости Беларуси. Число горожан, сдающих жилье внаем нелегально, в столице уменьшилось. По словам специалистов, количество добросовестных арендодателей в среднем ежегодно растет на 11-12%. Такую тенденцию связывают с увеличением налоговой грамотности населения. Сейчас в Мингорсовете рассматривают проект решения по изменению ставки налога на кратковременную сдачу жилья. Планируется, что этот показатель для индивидуальных предпринимателей повысят на 15%.

Сообщить о нелегальной сдаче жилья в аренду могут все неравнодушные минчане. 21 марта в столице стартует тематическая акция, в рамках которой будет организована работа телефонной линии.

Сотрудниками налоговой службы будут проведены и контрольные визиты в съёмные квартиры. Специалисты еще раз напоминают: в случае обнаружения фактов нелегальной сдачи, арендодателей привлекут к административной ответственности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.