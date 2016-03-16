Траурную урну с прахом жертв лагеря смерти «Тростенец» перенесли в храм Всех святых для упокоения

Новости Беларуси. В музее Великой Отечественной войны 16 марта попрощались с трагическим экспонатом — траурной урной с прахом жертв лагеря смерти «Тростенец».

В фондах музея это свидетельство жесткого преступления нацистов хранилось больше 70 лет. Предполагается, что в урне находится пепел пленников, которые были сожжены в самом конце войны. Тогда отступавшая немецкая армия заметала следы массового уничтожения людей. Место вечного упокоения останки узников нашли в храме-памятнике в честь Всех святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Скобелев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Прах сожженных узников «Тростенца» хранился в нашем музее с января 1945 года. Он был собран нашими первыми сотрудниками на месте, где было совершено это страшнейшее преступление.

Анна Богданова, историк белорусского культурного центра духовного возрождения:

Пепел и кости узников жертв не были захоронены в соответствии с общепринятыми традициями и обрядами. И сегодня великий день, я считаю, что прах и кости узников внесли в стены храма, и за них теперь будет возноситься молитва. И наконец-то эти души получат упокоение.