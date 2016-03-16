Прямой эфир

Траурную урну с прахом жертв лагеря смерти «Тростенец» перенесли в храм Всех святых для упокоения

16 марта 2016 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В музее Великой Отечественной войны 16 марта попрощались с трагическим экспонатом — траурной урной с прахом жертв лагеря смерти «Тростенец».

В фондах музея это свидетельство жесткого преступления нацистов хранилось больше 70 лет. Предполагается, что в урне находится пепел пленников, которые были сожжены в самом конце войны. Тогда отступавшая немецкая армия заметала следы массового уничтожения людей. Место вечного упокоения останки узников нашли в храме-памятнике в честь Всех святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Николай Скобелев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Прах сожженных узников «Тростенца» хранился в нашем музее с января 1945 года. Он был собран нашими первыми сотрудниками на месте, где было совершено это страшнейшее преступление.

Анна Богданова, историк белорусского культурного центра духовного возрождения: 
Пепел и кости узников жертв не были захоронены в соответствии с общепринятыми традициями и обрядами. И сегодня великий день, я считаю, что прах и кости узников внесли в стены храма, и за них теперь будет возноситься молитва. И наконец-то эти души получат упокоение.

# Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
Теперь на льготных условиях приобретать служебные дома можно в рассрочку
16 марта 2016 17:28

Теперь на льготных условиях приобретать служебные дома можно в рассрочку

ВОЗ планирует инвестировать в программы по профилактике онкологических и кардиологических заболеваний в Беларуси
16 марта 2016 17:02

ВОЗ планирует инвестировать в программы по профилактике онкологических и кардиологических заболеваний в Беларуси

Семен Шапиро решает земельные вопросы жителей Минской области
16 марта 2016 14:28

Семен Шапиро решает земельные вопросы жителей Минской области