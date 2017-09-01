«В этой цепочке я был первым»: квартиру в новостройке на Воронянского одновременно продали разным хозяевам

Недавно главной ценностью считался сам человек, а сегодня – его квартира. Герой сюжета программы «Добро пожаловаться» полагал, что его квартира в центре города – это действительно ценность, но однажды пришёл в недоумение и ужас, когда узнал, что она совсем не его. Собственное жильё – мечта белоруса, который этого жилья не имеет.

Наш герой решил обзавестись заветным углом пару лет назад. Когда цены на метры ощутимо просели, и для многих семей жильё стало более доступным.



Никита Михайлов:

На сайте застройщика увидел предложение. Решил приобрести квартиру. До декабря 2015 года мною было внесено 103 тысячи долларов США, в эквиваленте. Это – трёхкомнатная квартира, 106 квадратных метров, в строящемся доме по улице Воронянского, ныне – дом 40, на 5 этаже.

Дом построили, а минчанина стали кормить завтраками, обещая со дня на день вручить ключи.

Когда к вопросу подключился юрист, выяснилось: квартира была продана ещё раз другим людям, они уже делают в пенатах отделку.



Никита Михайлов:

На данный момент – судебные разбирательства относительно моего права собственности на данную квартиру. Подрядчик произвёл продажу данной квартиры два раза, но в этой цепочке я был первым покупателем.

Участник «вечной» стройки пока выражается литературным языком, но его терпение уже явно пишет эпилог. Сегодня закон на стороне потребителя, а юристы советуют обращаться в правоохранительные органы. Эпизодов, когда буква закона не остановила любителей заработать на чужих метрах достаточно.



Дарина Гулюта, юрист:

Поскольку первый договор был подписан с ним, и все права на эту квартиру должны принадлежать ему. Поэтому все сделки последующие – поставлен вопрос в суде, чтобы они были признаны недействительными.

В действиях подрядчика, который продавал квартиру, усматривается состав уголовно наказуемого деяния. Так как намерения передать квартиру потребителю, как мы видим, не было, а денежными средствами он завладел. Потребителю нужно обратиться в правоохранительные органы. Резонансное дело потребительского кооператива «Эквивалент»: 16 семей не могли рассчитывать на оплаченные метры в Смолевичах. Компания «Террастройинвест» – 150 минчан так и не заселились в построенные квартиры.

Суд приговорил сотрудников фирмы за мошенничество, хищение и легализацию доходов, полученных преступным путём.

Руководитель компании «Волынь» дважды продал более десятка квартир. Как не попасть в капкан долевого строительства, не стать участником «вечной» стройки, и гарантированно получить свои метры?

Дарина Гулюта, юрист:

При покупке недвижимости, потребитель совершает достаточно крупную покупку, мы рекомендуем обращаться в агентства недвижимости, чтобы была полностью проверена чистота данной сделки. Если это – строительство квартиры, то рекомендуем использовать договор долевого строительства, ввиду того, что каждый договор долевого строительства проходит регистрацию в местном исполнительном органе. И не будет такого, что на один договор одна квартира продана несколько раз.

Сегодня застройщик, подрядчик и наш герой встретились в суде.

И, если представители компании-застройщика своё участие в случившемся отрицают, то подрядчик готов отвечать за свои действия, вот только быть узнаваемым не желает и лицо просит не показывать.

Застройщик:

Мы не являемся стороной спора, к нам никаких требований не заявлено, поэтому, я думаю, что более какую-то достоверную информацию могут либо истец, либо ответчик предоставить.

Подрядчик:

Мы сейчас разбираемся, предложен вариант мирового соглашения, то есть, мы другую квартиру в этом же доме предоставляем. До 20 сентября это всё переоформим.