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«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске

16 октября 2019 16:19
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Новости Беларуси. Выездной прием граждан в Логойске провел председатель Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске-1

Основные проблемы – земельные споры, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальная сфера. Так, например, один из заявителей обратился к губернатору с просьбой отремонтировать небольшой участок дороги в деревне Малые Нестановичи. Еще одна проблема – отсутствие уличного освещения.

«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске-4

Сергей Тарасевич, житель Минска:
Просто коммунальный когда был прорыв водопровода, ее разрыли, засыпали обычным песком – ни щебень, ничего. И мы четыре года бились над этой проблемой. Все отмахивались, пришлось обратиться в облисполком.

«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске-7

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
У нас таких 16 тысяч километров дорог. И таких случаев можно, к сожалению, найти… не единичный случай. И дорога там находится не в самом худшем состоянии. Конечно, мы текущий ремонт там сделаем, что-то поможем. Просто денег не хватает на все. Это не значит, что мы не хотим людям помочь или сделать.

«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске-10

Наталья Белостокская на прием к председателю облисполкома пришла не одна, а с соседками. Все они живут в деревне Рудня. До автобусной остановки жителям населенного пункта приходится идти целых шесть километров. Еще одна проблема – отсутствие в селе аптеки. Губернатор пообещал: автобус в населенный пункт будет заезжать раз в месяц. Остальные вопросы поручил рассмотреть местной власти.

«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске-13

Наталья Белостокская, жительница деревни Рудня:
В целом да, довольна. Но связь с агрогородком хотелось бы тоже. И второе что – лекарства. Самое основное из-за лекарств.

«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске-16

Всего на приеме рассмотрено семь вопросов. Некоторые решили сразу на месте, другие взяты на контроль.

# Прием граждан # общество # Сергей Тарасевич # Анатолий Исаченко # Наталья Белостокская # Фотофакт

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