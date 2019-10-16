«Четыре года бились над этой проблемой». Какие вопросы рассматривали на выездном приёме Анатолия Исаченко в Логойске

Новости Беларуси. Выездной прием граждан в Логойске провел председатель Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основные проблемы – земельные споры, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальная сфера. Так, например, один из заявителей обратился к губернатору с просьбой отремонтировать небольшой участок дороги в деревне Малые Нестановичи. Еще одна проблема – отсутствие уличного освещения.

Сергей Тарасевич, житель Минска:

Просто коммунальный когда был прорыв водопровода, ее разрыли, засыпали обычным песком – ни щебень, ничего. И мы четыре года бились над этой проблемой. Все отмахивались, пришлось обратиться в облисполком.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

У нас таких 16 тысяч километров дорог. И таких случаев можно, к сожалению, найти… не единичный случай. И дорога там находится не в самом худшем состоянии. Конечно, мы текущий ремонт там сделаем, что-то поможем. Просто денег не хватает на все. Это не значит, что мы не хотим людям помочь или сделать.

Наталья Белостокская на прием к председателю облисполкома пришла не одна, а с соседками. Все они живут в деревне Рудня. До автобусной остановки жителям населенного пункта приходится идти целых шесть километров. Еще одна проблема – отсутствие в селе аптеки. Губернатор пообещал: автобус в населенный пункт будет заезжать раз в месяц. Остальные вопросы поручил рассмотреть местной власти.

Наталья Белостокская, жительница деревни Рудня:

В целом да, довольна. Но связь с агрогородком хотелось бы тоже. И второе что – лекарства. Самое основное из-за лекарств.