Четыре ЦТ вместо трех: какие ещё изменения ждут абитуриентов в 2017 году?

Вступительная кампания не за горами. В этом году абитуриентов ждут некоторые изменения. К примеру, у одиннадцатиклассников появится возможность сдать централизованное тестирование не по трем, а по четырем предметам.

Многих такая новость, конечно же, порадовала. Приятный бонус – сертификаты по централизованному тестированию будут действительны в течение двух лет. К тому же, для тех, кто по тем или иным причинам не сможет вовремя сдать тесты, организуют до трех резервных дней.

Но самые ответственные абитуриенты уже готовятся к сдаче экзаменов и проходят репетиционное тестирование.

На репетиционном тестировании все, как на настоящем экзамене. С одной лишь разницей – полученный результат абитуриент может усовершенствовать. Как показывает практика, с каждым этапом испытуемый улучшает показатели примерно на 10 – 15 баллов.

Несмотря на то, что репетиционное тестирование – всего лишь пробная попытка, абитуриенты все равно волнуются и переживают.

Сегодня у абитуриентов есть возможность не только внести ответы в специальный бланк, но и пройти компьютерное тестирование.

Время до сдачи настоящих экзаменов еще есть. А это значит, что возможность проанализировать ошибки тоже имеется. В конце каждого этапа репетиционного тестирования на сайте Республиканского института контроля знаний специалисты размещают материалы тематического консультирования. С их помощью легко увидеть, какое задание выполнено неверно и где в школьном учебнике изучается данная тема.