Лунный календарь дачника. Какие работы проводить в мае?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать май? Об этом рассказали в программе « Плюс-минус ». 8 мая рекомендуются посадка картофеля, чеснока, посев лука, бобовых, редиса, высадка рассады жгучего перца. Также это благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями.

9-10 мая нежелательно работать с корнями растений. Зато можно сеять редис, свеклу, морковь для зимнего хранения, лук и петрушку. 11-12 мая неблагоприятное время для любых работ, связанных с жизнедеятельностью растений. Но в эти дни рекомендуется обрабатывать почву, бороться с сорняками и наземными вредителями, убирать участок и прореживать всходы.

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