Прямой эфир

Лунный календарь дачника. Какие работы проводить в мае?

07 мая 2023 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать май? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 8 мая рекомендуются посадка картофеля, чеснока, посев лука, бобовых, редиса, высадка рассады жгучего перца. Также это благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями.  

Лунный календарь дачника. Какие работы проводить в мае?-1

9-10 мая нежелательно работать с корнями растений. Зато можно сеять редис, свеклу, морковь для зимнего хранения, лук и петрушку. 11-12 мая неблагоприятное время для любых работ, связанных с жизнедеятельностью растений. Но в эти дни рекомендуется обрабатывать почву, бороться с сорняками и наземными вредителями, убирать участок и прореживать всходы.  

Читайте также: 

Как защитить растения от внезапных морозов? Простой, но действенный способ 

Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников   

Клубники будут ведра! Рассказываем простой и действенный рецепт подкормки 

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как защитить растения от внезапных морозов? Простой, но действенный способ
07 мая 2023 07:42

Как защитить растения от внезапных морозов? Простой, но действенный способ

Президент Беларуси поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником
07 мая 2023 07:41

Президент Беларуси поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником

В Минске подвели итоги творческого конкурса среди студентов учебных заведений Белкоопсоюза
06 мая 2023 18:42

В Минске подвели итоги творческого конкурса среди студентов учебных заведений Белкоопсоюза