Нацбанк вводит в обращение памятную монету «Весы»

Это восьмая монета из серии «Знаки зодиака», которая выпущена в текущем году.

До этого были введены в обращение «Рыбы», «Овен», «Телец», «Близнецы», «Рак», «Лев» и «Дева».

Серебряную монету выпустили номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 28,28 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, а медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 13,16 грамма, диаметром 32 миллиметра.

Серебряная монета отчеканена качеством «анциркулейтед, оксидированная», медно-никелевая – «бриллиант-анциркулейтед». Тираж первой – до 25.000 штук, второй – до 10.000.

Общий тираж серии в настоящий момент составляет около 280 тысяч монет. Заказ для белорусской стороны выполнен монетным двором Польши, сообщает агентство «Минск-Новости».