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«Через 5 минут проехал товарняк». В Борисове 5-летний ребёнок гулял около железной дороги, его увидели прохожие

18 августа 2022 06:37
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Новости Беларуси. История со счастливым финалом из Борисова. Там случайным прохожим удалось предотвратить страшную трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятилетний мальчик один оказался около железной дороги. От беды уберегли неравнодушные люди, которые заметили ребенка, ходившего рядом с путями без присмотра взрослых. Его отвели на безопасное расстояние и позвонили в милицию. Этим, возможно, спасли жизнь малышу, ведь буквально через несколько минут там прошел поезд. Уже в отделении сотрудники милиции благодарили женщину за то, что не осталась равнодушной в этой опасной ситуации.

«Через 5 минут проехал товарняк». В Борисове 5-летний ребёнок гулял около железной дороги, его увидели прохожие-1

Когда ребенка вынесли, убрали, буквально через 5 минут, пока ждали милицию, проехал товарняк. Это страшно, правда.

Правоохранители установили, что семья ребенка живет неподалеку от станции. Мать находилась на работе, за сыном присматривал отец. Но мужчина уснул после ночной смены. Поэтому малыш самостоятельно смог уйти из дома и оказался в опасной ситуации.

«Через 5 минут проехал товарняк». В Борисове 5-летний ребёнок гулял около железной дороги, его увидели прохожие-4

В связи с этим хочется еще раз напомнить родителям, чтобы всегда контролировали местонахождение своих малолетних детей и никогда не упускали их из виду.

# Спасение # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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