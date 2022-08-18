«Через 5 минут проехал товарняк». В Борисове 5-летний ребёнок гулял около железной дороги, его увидели прохожие

Новости Беларуси. История со счастливым финалом из Борисова. Там случайным прохожим удалось предотвратить страшную трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятилетний мальчик один оказался около железной дороги. От беды уберегли неравнодушные люди, которые заметили ребенка, ходившего рядом с путями без присмотра взрослых. Его отвели на безопасное расстояние и позвонили в милицию. Этим, возможно, спасли жизнь малышу, ведь буквально через несколько минут там прошел поезд. Уже в отделении сотрудники милиции благодарили женщину за то, что не осталась равнодушной в этой опасной ситуации.