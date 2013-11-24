Чем суд похож на поликлинику и сколько процентов решений судов в Беларуси отменяются? Интервью с главой Верховного суда Валентином Сукало

Правосудие в Беларуси ожидает крупная реформа. Предложено образовать единую систему судов общей юрисдикции. В неё войдут общие и хозяйственные суды. О преимуществах именно такого подхода на неделе говорили на совещании у Президента. По словам Главы государства, речь в данном случае идёт не о механической передаче полномочий, а об использовании принципиально новой основы. Возглавит эту систему — Верховный суд. С единым аппаратом, Пленумом и Президиумом. Иными словами, для обывателя будет полностью исключена путаница, да и на качестве правосудия это скажется, безусловно. Создать предлагают и судебную коллегию по экономическим спорам. Новая система должна заработать с 2014 года.

Итак, что же изменится с нового года? Когда мы будем ходить в суды, как в поликлинику? И приживется ли в Беларуси суд присяжных? Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ спросили у председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало.

О понятии «правосудие» и роли повязке на глазах Фемиды - символа правосудия

«Правосудие должно олицетворять собой добро. Есть классическое определение правосудия - это умение подводить людей к возможным меньшим несчастьям. В этом смысл всего правосудия, чтобы из конфликтных ситуаций выходить с минимальными потерями.

Повязка олицетворяет собой отсутствие лицемерия. Когда перед судьей стоят две стороны, если нет повязки, человек видит лица и это уже называется лицемерие - от «измерять лицо» [что ведет к неравенству]. В классическом варианте Фемида - в повязке, чтобы она слушала, но не видела, кто стоит перед ней».

О судебных ошибках

«Судья - живой человек. Он должен не только формально правильно применять закон по существу, но и, как бы, правильно пропускать ситуацию через себя. С закрытыми глазами, но сама ситуация проходит через его сердце, через его душу, и он должен выносить вердикт не только на основании закона, но и собственного понимания той ситуации, которая рассматривается в суде. Чаще всего она конфликтная, конечно, поэтому это все не просто делать. Но пока правосудие осуществляют живые люди - до тех пор, конечно, долю субъективизма не исключить. Даже если было бы компьютерное правосудие - были бы сбои и ошибки не исключались. Компьютер никогда не заменит фигуру судьи, но все больше и больше будет вторгаться в процесс правосудия, будет помогать правосудию, в досудебной подготовке, в процессе правосудия, но, конечно, вердикт судебный будет выносить только судья. Поэтому доля субъективизма есть, она понятна.

Для чего суд присяжных? Разве это не своеобразное восприятие жизненной ситуации через себя? Там тоже все принимается на основе жизненного понимания, жизненной ситуации. В Беларуси суд присяжных обозначен в перспективе, мы будем обсуждать эту форму правосудия, в 2015 году по плану судебных реформ у нас предусмотрено. Может, мы примем такое решение, может, нет.

Около 2% выносимых вердиктов отменяются вышестоящим судом. Это не так много. Если за полугодие мы рассматривали 18 000 уголовных дел, то отменены приговоры в отношении 390 человек. Это немного, но нужно понимать, что здесь за каждым делом стоит человеческая судьба, человеческая, может быть, жизнь, человеческая трагедия и поэтому каждая ошибка для нас - это чрезвычайная ситуация».

О правовом сознании нашего человека и ситуациях, когда лучше до суда не доводить

«Почему славянский человек не очень часто ходит в суд? Скорее, это традиция, может, историческая. Может, наш менталитет. Может, наш правовой нигилизм, когда наши люди, может быть, традиционно доверяли суду и все надеялись на другое разрешение возникающих ситуаций. В большинстве своем суд у людей ассоциировался, у наших людей, с неприятным органом, процедура сложная, который только наказывает, применяет репрессивные меры, куда ходить страшно и крайний случай, когда надо идти в суд. В ходе судебной реформы мы пытаемся развеять этот миф. Все сделать для того, чтобы люди шли в суд, «как в поликлинику». Когда что-то заболело, может, лечить тоже не очень приятно, но это такой орган, куда надо идти и не бояться. Лучше оперативно все это делать.

Стоит ли стремиться к американской системе правосудия? В США другой менталитет, другие подходы, оценки, другое законодательство. Есть абсурдные законы, с моей точки зрения, нам непонятны.

Я думаю, что судебные разбирательства конфликтов возможно, когда исчерпаны все другие возможности снятия напряженности в этом конфликте. Семейные скандалы, соседские неприятности и споры очень сложно урегулировать судье. Любое решение, которое суд ни выносит, не устраивает ту или иную сторону. И конфликт, скорее, не разрешается, а только затягивается. Дальше, в следующей судебной инстанции. Поэтому такие конфликты лучше решать по-семейному, за столом. Как принято у славян, по нашему менталитету.

Конечно, все конфликты проходят через тебя. Непросто переживать иногда. Тем более, сложные ситуации, тяжелые ситуации, когда речь идет о тяжелой мере наказания, исключительной мере наказания. Все это очень-очень непросто, но это твой выбор. Ты выбрал эту стезю, этот путь и должен его с достоинством нести».

О судебной реформе в Беларуси с 1 января 2014

«Многие люди не понимали, почему в нашей компактной стране есть две параллельные дублирующие системы, которые действую изолированно друг от друга. И люди иногда в подведомственности запутывались и не знали, скажем, куда обратиться по тому или иному спору. Например, ИП. Теперь все будет просто, в одной системе, под одним руководством, под одним Верховным судом. И практика правоприменения одних и тех же норм законодательства будет единообразная. Не секрет, что одни и те же нормы таможенного законодательства, налогового, иногда по разному толковалось в наших системах судебных. Как главный результат - это все-таки качество правосудия. Специализация сохраняется, она будет сохраняться, даже экономические суды в общей структуре судов сохраняют свою специализацию. И у нас уже широкая специализация внутри общих судов и, конечно, это уже будет влиять на качество правосудия, то есть сама судебная реформа предполагает повышение качества и оперативности правосудия, иначе нет смысла просто проводить реформы ради реформ. Судьи будут все больше и больше узко специализироваться на рассмотрении конкретных споров, потому что споры сейчас усложняютсяна рассмотрении конкретных споров, потому что роваться. равосудия, иначе нет смысла. . . Отдельные категории дел должны рассматривать только те судьи, которые специализируются как раз на какой-то одной категории дел. Мы попытаемся сохранить все то лучшее, что было накоплено и в системе хозяйственных судов (они будут теперь называться экономическими), и в наших общих судах, мы надеемся на внедрение современных информационных технологий в процесс правосудия. Надеемся, что правосудие все больше и больше будет современным. Компьютер будет помогать, собирать документы, все это будет более проще с внедрением информационных технологий».

О детективах как художественном жанре

«Иногда в некоторых детективах улавливаю те дела, которые мне пришлось рассматривать, какую-то канву этих дел, сценарии этих дел. Авторы, может, не врут, но усложняют, упрощают, нарушают уголовный процесс, правила расследования. Все это настолько очевидно, что, когда видишь, как все это происходит в кино, думаешь, как после этого суд может оценивать эти доказательства, которые получены таким способом! Эти доказательства являются недопустимыми с точки зрения классического правосудия. Поэтому все детективы когда смотришь, с некоторой долей иронии относишься».