Итоги фестиваля цветочных композиций «Город цветов» подвели в Минске

В Минске подвели итоги фестиваля «Город цветов». В году конкурс приурочен к 80-летию Великой Победы. В нем принимают участие работники Зеленстроя всех районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На создание каждой композиции ушло около 10 дней. В основе оригинальных цветников однолетние, многолетние и древесно-кустарниковые растения. Здесь же размещены и арт-инсталляции. Жюри оценивало оригинальность идеи, соответствие теме, сложность и цветовое решение. В каждой работе глубокий смысл. Обладателем Гран-при фестиваля стал Ленинский район. Композиция, победившая в конкурсе, посвящена тем, кто отдал свои жизни ради нашего мирного неба над головой.

Мария Тимошенко, заместитель директора Зеленстроя Ленинского района:

У нас есть в администрации Ленинского района «Книга Памяти», которую мы и создали. Осталось в Ленинском районе 23 ветерана. То есть мы хотели передать частичку нашего района не только для своих жителей, но и для гостей столицы.