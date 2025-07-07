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Итоги фестиваля цветочных композиций «Город цветов» подвели в Минске

07 июля 2025 18:01
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В Минске подвели итоги фестиваля «Город цветов». В году конкурс приурочен к 80-летию Великой Победы. В нем принимают участие работники Зеленстроя всех районов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги фестиваля цветочных композиций «Город цветов» подвели в Минске-2

На создание каждой композиции ушло около 10 дней. В основе оригинальных цветников однолетние, многолетние и древесно-кустарниковые растения. Здесь же размещены и арт-инсталляции. Жюри оценивало оригинальность идеи, соответствие теме, сложность и цветовое решение. В каждой работе глубокий смысл. 

Обладателем Гран-при фестиваля стал Ленинский район. Композиция, победившая в конкурсе, посвящена тем, кто отдал свои жизни ради нашего мирного неба над головой.

Итоги фестиваля цветочных композиций «Город цветов» подвели в Минске-4

Мария Тимошенко, заместитель директора Зеленстроя Ленинского района:
У нас есть в администрации Ленинского района «Книга Памяти», которую мы и создали. Осталось в Ленинском районе 23 ветерана. То есть мы хотели передать частичку нашего района не только для своих жителей, но и для гостей столицы.

Итоги фестиваля цветочных композиций «Город цветов» подвели в Минске-6

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Каждому было подобрано место в Парке Победы как символ Победы. И в формате 4х4 метра данные идеи реализовывались. Настал тот самый праздничный день, когда у нас происходит не просто показ композиции, но и защита данных композиций. То есть каждый участник кроме того, что реализовывал, еще и защищает свою композицию. 

Более 7 тысяч цветов, высаженных к фестивалю, продолжат украшать столицу и радовать гостей и жителей города.

# Растения и цветы

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