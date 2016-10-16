Чем привлекательна жизнь на селе: о чем говорят на II Республиканском форуме сельской молодежи

Новости Беларуси. Форум сельской молодежи объединил представителей самых разных профессий. Учителя, врачи и, конечно же, те, кто связан с крестьянским трудом, собрались в Могилевской области. Они приняли участие в дискуссии о том, как сельский образ жизни сделать более популярным. Не обошлось без встреч с экспертами общественных организаций и опытными производственниками.

Виктория Хадунько, заведующий Коптевской сельской амбулаторией:

Мне здесь нравится. Есть школа, сад, дом культуры.

20-летняя Виктория Хадунько недавно сидела за партой Могилевского медколледжа, а сегодня возглавляет сельскую амбулаторию. Говорит, повезло с распределением. Хороший агрогородок, служебное жилье, любимая работа и неплохая зарплата для молодого специалиста – почти 700 рублей.

Виктория Хадунько, заведующий Коптевской сельской амбулаторией:

Зарплата меня вполне устраивает. Можно и что-то накопить, купить какую-то вещь. Работать можно.

Сегодня у Виктории командировка. Она представляет свой район на II Республиканском форуме сельской молодежи в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сельхозакадемия – идеальное место для проведения форума. Это крупнейший вуз агропромышленного направления не только в СНГ, но и в Европе. Здесь готовят кадры для села, причем не только белорусского. В академии обучается более полутысячи иностранных студентов. Атмосфера как раз располагает к конструктивному общению.

Форум собрал представителей всех регионов страны. Это и сами молодые специалисты, и чиновники. Основной вопрос – закрепление молодежи на селе. Что для этого нужно, известно давно. Молодые люди считают: наниматель должен быть заинтересован, чтобы новые кадры приходили надолго.

Артем Щербацевич, член Молодежного совета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Подъемные какие-то молодому специалисту, предоставление жилья.

Александр Баровский, работник сельхозпредприятия «Заря»:

Должна быть в сельской местности развитая инфраструктура: школы, детские сады, спортивные площадки.

Такого же мнения и зарубежные гости.

Эмин Исмаилов, начальник управления молодежной политики и спорта администрации города Шамкир (Азербайджан):

Главной целью должно быть создание молодежных хозяйств, чтобы привлечь молодежь остаться в деревнях.

Марина Недосекина, специалист управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Сямжинского района (Россия):

Участие в этом форуме для меня имеет большое значение. Узнала много нового. Приеду на свое село и посоветую внедрять эти же программы.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Последние годы медленно, но верно увеличивается количество специалистов, которые остаются работать в хозяйствах. Это тоже направление молодежной политики.

Нынешний форум посетили делегации из России и Азербайджана, превратив его в площадку по организации международных связей и обмену опытом. За это время молодежь из трех стран расскажет и покажет, чем так хороша жизнь на селе.