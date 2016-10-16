Как сельский образ жизни сделать популярнее: форум сельской молодежи проходит в Могилевской области

Новости Беларуси. Форум сельской молодежи объединил представителей самых разных профессий. Учителя, врачи и, конечно же, те, кто связан с крестьянским трудом, собрались в Могилевской области. Они приняли участие в дискуссии о том, как сельский образ жизни сделать более популярным.

Не обошлось без встреч с экспертами общественных организаций и опытными производственниками. Наниматели всегда заинтересованы, чтобы новые кадры приходили надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Щербацевич, член Молодежного совета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Подъемные какие-то молодому специалисту, предоставление жилья, какие-то отпуски, отпускаться на сессию, если он где-то учиться.

Александр Баровский, работник сельхозпредприятия «Заря»:

Должна быть в сельской местности развитая инфраструктура. То есть школы, детские сады, спортивные площадки.

Нынешний форум посетили делегации из России и Азербайджана, превратив его в площадку по организации международных связей и обмену опытом в сельскохозяйственной отрасли.