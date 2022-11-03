Александр Лукашенко: шедевры Якуба Коласа выявили самые тонкие грани белорусской души

Новости Беларуси. День рождения классика. Сегодня в Беларуси вспоминают одного из самых выдающихся представителей нации: 3 ноября исполняется 140 лет со дня рождения народного поэта БССР Якуба Коласа. В честь этого в Беларуси проходит торжественное мероприятие. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шедевры классика выявили самые тонкие грани белорусской души, подняли на вершины искусства родное слово, стали призывом и заветом соотечественникам о святом долге самоотверженного служения Родине. Коласовское слово об искренней любви к родному краю, необходимости защищать родительский порог, помнить историю и свои корни и сегодня впечатляет актуальностью и выступает духовной основой современного общества.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что торжественное мероприятие подарит поклонникам литературы яркие и незабываемые эмоции, а обращение к неисчерпаемому наследию поэта вдохновит к новым творческим открытиям, будет способствовать художественному осмыслению истории и культуры, прививать подрастающему поколению традиционные ценности белорусов.