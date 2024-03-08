Чем минчане будут удивлять своих женщин в самый весенний праздник?

8 Марта – это день, когда мужчины не скупятся на поздравления и сюрпризы. Самый ходовой товар сегодня – цветы. Причем преимущественно выращенные в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как идет торговля букетами с самого утра, узнаем прямо сейчас.

Глеб Покофьев, корреспондент:

Доброе утро, сейчас я нахожусь возле железнодорожного вокзала в Минске. Здесь развернулась одна из самых масштабных праздничных торговых точек. С самого утра цветочный ажиотаж. Традиционно в топе весеннего хит-парада цветов – тюльпаны.