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Чем минчане будут удивлять своих женщин в самый весенний праздник?

08 марта 2024 08:49
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8 Марта – это день, когда мужчины не скупятся на поздравления и сюрпризы. Самый ходовой товар сегодня – цветы. Причем преимущественно выращенные в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как идет торговля букетами с самого утра, узнаем прямо сейчас.

Чем минчане будут удивлять своих женщин в самый весенний праздник?-1

Глеб Покофьев, корреспондент:
Доброе утро, сейчас я нахожусь возле железнодорожного вокзала в Минске. Здесь развернулась одна из самых масштабных праздничных торговых точек. С самого утра цветочный ажиотаж. Традиционно в топе весеннего хит-парада цветов – тюльпаны.

Чем минчане будут удивлять своих женщин в самый весенний праздник?-4

Здесь их несчетное количество: белые, красные, фиолетовые. Наравне с классическими соревнуются пионовидные и махровые. Чтобы унести их, рук не хватает. Как минчане сегодня будут удивлять своих женщин, мы поинтересовались у покупателей праздничных букетов.

Подробности в видеоматериале.

# 8 Марта # общество

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