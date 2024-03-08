Чем минчане будут удивлять своих женщин в самый весенний праздник?
8 Марта – это день, когда мужчины не скупятся на поздравления и сюрпризы. Самый ходовой товар сегодня – цветы. Причем преимущественно выращенные в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как идет торговля букетами с самого утра, узнаем прямо сейчас.
Глеб Покофьев, корреспондент:
Доброе утро, сейчас я нахожусь возле железнодорожного вокзала в Минске. Здесь развернулась одна из самых масштабных праздничных торговых точек. С самого утра цветочный ажиотаж. Традиционно в топе весеннего хит-парада цветов – тюльпаны.
Здесь их несчетное количество: белые, красные, фиолетовые. Наравне с классическими соревнуются пионовидные и махровые. Чтобы унести их, рук не хватает. Как минчане сегодня будут удивлять своих женщин, мы поинтересовались у покупателей праздничных букетов.
Подробности в видеоматериале.