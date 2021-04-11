Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры

Новости Беларуси. Наш сюжет о тех, кто наблюдает за небом в оптические радары фотокамер. Споттеры – фанаты авиафотосъемки. Для каждого из них самолет не просто способ передвижения, а источник вдохновения. Торчащий хвост из ангара, болтающиеся от ветра ремувки, легкий запах авиационного топлива – все это вызывает бурю эмоций, если хотите – романтический настрой. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Они не пилоты, но для них «первым делом самолеты». Евгений Мойсиевич и Александр Соц – споттеры – фотографы с редкой любовью к авиации. Кто-то ловит в объектив огромные пассажирские авиалайнеры, кто-то – стремительные истребители или стрекозообразные вертолеты.

Всегда летишь самолетом, нежели поездом, потому что получаешь кучу эмоций.

Всегда любой споттер ловит дымок из-под шасси. Чем он гуще, тем ценнее снимок.

Споттинг – это охота за летающими аппаратами. Так же терпеливо ждешь свою добычу, молишься, чтобы погода не испортилась, и волнуешься в ожидании. Позже волнение превращается в легкую панику. А когда долгожданный самолет появляется в поле зрения, целишься в видоискатель, зажимаешь кнопку спуска затвора и начинаешь «расстреливать» добычу. Свой первый трофей Евгений снял три года назад.

Евгений Мойсиевич, споттер:

Это был январь, лютая вьюга. Мы приехали на полосу. Мне очень хотелось посмотреть на самолеты вблизи, а не как обычно бывает. С погодой не задалось, и самолет было видно совсем чуть-чуть. Первый мой кадр с самолетом как споттера был совсем белый. Чуть-чуть было черненького и красненького.

Но, пожалуй, споттеров больше интересует даже не сам результат, а процесс. В погоне за удачным кадром они готовы ехать на край земли. Ради этого могут объездить все аэропорты мира. Главное – оказаться в нужном месте в нужное время и, конечно же, щелкнуть затвором тогда, когда второй возможности может уже не быть.

Евгений Мойсиевич:

Начал интересоваться международными споттинг-сессиями. Сразу же получилось зарегистрироваться в Питере в аэропорте Пулково. Мой снимок занял там первое место. Приз за первое место – это полет из Питера в Грецию.

Одни стремятся увидеть все самолеты одной авиакомпании, а другие – все самолеты в определенном аэропорту. Что считается по-настоящему хорошим «уловом»? Например, если в объектив камеры попадает здоровый широкофюзеляжный двухпалубник или фотогеничный самолет с необычной раскраской. Правительственный борт – тоже неплохая добыча.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Споттинг – это именно увлечение, больших денег здесь не заработать. Ребята ловят кайф, а свои первые снимки они делали на обычный мобильный телефон.

Самолет на взлетной полосе. Фотоаппараты наготове. Стоя, сидя или лежа на траве, каждый ловит свой ракурс. Что может быть прекраснее, чем грациозные силуэты крылатых машин в лучах заходящего солнца? Настоящая симфония.

Многие споттеры любят наблюдать за авиалайнерами в ночном небе. В это время воздушное судно, как быстро удаляющаяся звезда, переливается разными огнями – белыми, зелеными, красными. Евгений Мойсиевич:

Для нас как для фотографов свет – это ключевой момент. Ночью его не хватает, но в то же время ночные кадры самые сочные. Когда делаешь картинку размытой, огни ночного аэропорта, взлетно-посадочной полосы добавляют свой сок.

Споттеры вполне могут конкурировать с профессиональными авиаторами в знаниях. Они безошибочно могут определить с земли марку самолета, рейс и даже откуда и куда он летит. Часто споттеры ведут учет: какой тип воздушного судна, где и когда побывал. А знать бортовой номер и вовсе сравнимо с ценным кладом.

Готовится ко взлету Boeing 737-800. Евгений в этом деле еще новичок. Александр Соц – фотограф-любитель с 20-летним стажем. Когда он делал свои первые снимки, термин «споттинг» еще не употребляли. В то время у него был пленочный фотоаппарат. Сегодня у мастера особого жанра качественная цифровая фототехника и огромный опыт съемок в аэропортах по всему миру.

Александр Соц, споттер:

С самого детства это было. Я всегда любил сложную технику, поезда любил, авиацию, потому что там, где я родился, провел детство, был военный аэродром. Там каждый день авиация летала, поэтому запала сразу.

Первая «железная птичка», которая попала в объектив Александра, – чехословацкий МиГ. Было это два десятка лет назад, но мужчина до сих пор помнит первые ощущения, как на его собственных глазах многотонная машина грациозно вальсировала в небе, а песня реактивных турбин заставляла содрогаться землю под ногами.

Александр Соц:

Если взять из недавних – это был «Руслан», российский военный самолет. Он прилетал в Мачулищи. Мне удалось побывать в кабине, экипаж пригласил. Посмотрели, какой это гигант. Больше всего впечатлений.