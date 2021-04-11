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Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры

11 апреля 2021 18:30
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Новости Беларуси. Наш сюжет о тех, кто наблюдает за небом в оптические радары фотокамер. Споттеры – фанаты авиафотосъемки. Для каждого из них самолет не просто способ передвижения, а источник вдохновения. Торчащий хвост из ангара, болтающиеся от ветра ремувки, легкий запах авиационного топлива – все это вызывает бурю эмоций, если хотите – романтический настрой. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-1

Они не пилоты, но для них «первым делом самолеты». Евгений Мойсиевич и Александр Соц – споттеры – фотографы с редкой любовью к авиации. Кто-то ловит в объектив огромные пассажирские авиалайнеры, кто-то – стремительные истребители или стрекозообразные вертолеты.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-4

Всегда летишь самолетом, нежели поездом, потому что получаешь кучу эмоций.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-7

Всегда любой споттер ловит дымок из-под шасси. Чем он гуще, тем ценнее снимок.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-10

Споттинг – это охота за летающими аппаратами. Так же терпеливо ждешь свою добычу, молишься, чтобы погода не испортилась, и волнуешься в ожидании. Позже волнение превращается в легкую панику. А когда долгожданный самолет появляется в поле зрения, целишься в видоискатель, зажимаешь кнопку спуска затвора и начинаешь «расстреливать» добычу. Свой первый трофей Евгений снял три года назад.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-13

Евгений Мойсиевич, споттер:
Это был январь, лютая вьюга. Мы приехали на полосу. Мне очень хотелось посмотреть на самолеты вблизи, а не как обычно бывает. С погодой не задалось, и самолет было видно совсем чуть-чуть. Первый мой кадр с самолетом как споттера был совсем белый. Чуть-чуть было черненького и красненького.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-16

Но, пожалуй, споттеров больше интересует даже не сам результат, а процесс. В погоне за удачным кадром они готовы ехать на край земли. Ради этого могут объездить все аэропорты мира. Главное – оказаться в нужном месте в нужное время и, конечно же, щелкнуть затвором тогда, когда второй возможности может уже не быть.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-19

Евгений Мойсиевич:
Начал интересоваться международными споттинг-сессиями. Сразу же получилось зарегистрироваться в Питере в аэропорте Пулково. Мой снимок занял там первое место. Приз за первое место – это полет из Питера в Грецию.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-22

Одни стремятся увидеть все самолеты одной авиакомпании, а другие – все самолеты в определенном аэропорту. Что считается по-настоящему хорошим «уловом»? Например, если в объектив камеры попадает здоровый широкофюзеляжный двухпалубник или фотогеничный самолет с необычной раскраской. Правительственный борт – тоже неплохая добыча.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-25

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Споттинг это именно увлечение, больших денег здесь не заработать. Ребята ловят кайф, а свои первые снимки они делали на обычный мобильный телефон.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-28

Самолет на взлетной полосе. Фотоаппараты наготове. Стоя, сидя или лежа на траве, каждый ловит свой ракурс. Что может быть прекраснее, чем грациозные силуэты крылатых машин в лучах заходящего солнца? Настоящая симфония.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-31

Многие споттеры любят наблюдать за авиалайнерами в ночном небе. В это время воздушное судно, как быстро удаляющаяся звезда, переливается разными огнями – белыми, зелеными, красными.

Евгений Мойсиевич:
Для нас как для фотографов свет это ключевой момент. Ночью его не хватает, но в то же время ночные кадры самые сочные. Когда делаешь картинку размытой, огни ночного аэропорта, взлетно-посадочной полосы добавляют свой сок.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-34

Споттеры вполне могут конкурировать с профессиональными авиаторами в знаниях. Они безошибочно могут определить с земли марку самолета, рейс и даже откуда и куда он летит. Часто споттеры ведут учет: какой тип воздушного судна, где и когда побывал. А знать бортовой номер и вовсе сравнимо с ценным кладом.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-37

Готовится ко взлету Boeing 737-800.

Евгений в этом деле еще новичок. Александр Соц – фотограф-любитель с 20-летним стажем. Когда он делал свои первые снимки, термин «споттинг» еще не употребляли. В то время у него был пленочный фотоаппарат. Сегодня у мастера особого жанра качественная цифровая фототехника и огромный опыт съемок в аэропортах по всему миру.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-40

Александр Соц, споттер:
С самого детства это было. Я всегда любил сложную технику, поезда любил, авиацию, потому что там, где я родился, провел детство, был военный аэродром. Там каждый день авиация летала, поэтому запала сразу.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-43

Первая «железная птичка», которая попала в объектив Александра, – чехословацкий МиГ. Было это два десятка лет назад, но мужчина до сих пор помнит первые ощущения, как на его собственных глазах многотонная машина грациозно вальсировала в небе, а песня реактивных турбин заставляла содрогаться землю под ногами.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-46

Александр Соц:
Если взять из недавних – это был «Руслан», российский военный самолет. Он прилетал в Мачулищи. Мне удалось побывать в кабине, экипаж пригласил. Посмотрели, какой это гигант. Больше всего впечатлений.

Чем гуще дымок из-под шасси, тем ценнее снимок. Рассказываем, кто такие споттеры-49

В Беларуси есть свой клуб споттеров. Любители авиации всех возрастов и сфер обсуждают новости, делятся секретами и хвастаются добытыми трофеями. Кто-то начинает снимать самолеты на телефон, кто-то – на старенький пленочный фотоаппарат, а некоторые просто любят следить за процессом. Картина поистине магическая: послеполуденное солнце, на фоне небесной лазури «стальные птицы» проплывают мимо огромных шаров мягкой пушистой «ваты». А дальше, как в песне: «Под крылом самолета о чем-то поет бескрайнее море тайги».

# Фотография # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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