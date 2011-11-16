Чей доход меньше 575 000 рублей в месяц на человека - получат 5% скидку на некоторые товары в минском магазине

Сегодня в списках потенциальных владельцев карточек со скидкой - более 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Дудинская, многодетная мать:

Когда трое детей в семье — небольшая скидка тоже помощь. Куплю детям фрукты.