Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что будем готовить? Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Давайте по-мужски – мясо.

Александр Осенко:

Вы первый, вы чемпион. Александр Богданович:

Мне не нужно было просто выступить на Олимпиаде – мне нужно было по-любому золотую медаль.

Александр Осенко:

Вот я смотрю, такой богатырь стоит и выбрал самый маленький нож.

Александр Осенко:

Большой спорт требует самоотдачи. Александр Богданович:

В 1995 году не было ничего. Александр Осенко:

За 30 лет построили порядка 40 ледовых арен. Александр Богданович:

Очень большое внимание было уделено хоккею. Это благодарность нашему Президенту.

Александр Осенко:

Вы окунаетесь в купель? Александр Богданович:

Шок такой. Я помню, как пузырьки только наверх идут.