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Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович

18 ноября 2024 18:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что будем готовить?

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Давайте по-мужски – мясо.

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович-4

Александр Осенко:
Вы первый, вы чемпион.

Александр Богданович:
Мне не нужно было просто выступить на Олимпиаде – мне нужно было по-любому золотую медаль.

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович-6

Александр Осенко:
Вот я смотрю, такой богатырь стоит и выбрал самый маленький нож.

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович-8

Александр Осенко:
Большой спорт требует самоотдачи.

Александр Богданович:
В 1995 году не было ничего.

Александр Осенко:
За 30 лет построили порядка 40 ледовых арен.

Александр Богданович:
Очень большое внимание было уделено хоккею. Это благодарность нашему Президенту.

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович-10

Александр Осенко:
Вы окунаетесь в купель?

Александр Богданович:
Шок такой. Я помню, как пузырьки только наверх идут.

 

Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович-12

Александр Богданович:
Что веслом, что лопаткой – без разницы.

Александр Осенко:
Какой главный вид спорта в Республике Беларусь?

Александр Богданович:
Однозначно хоккей.

Смотрите новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 24 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Александр Осенко # Александр Богданович # Интервью

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