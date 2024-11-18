Чего не хватало атлетам в 1995-м и какой спорт главный в Беларуси – расскажет Александр Богданович

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что будем готовить?
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Давайте по-мужски – мясо.
Александр Осенко:
Вы первый, вы чемпион.
Александр Богданович:
Мне не нужно было просто выступить на Олимпиаде – мне нужно было по-любому золотую медаль.
Александр Осенко:
Вот я смотрю, такой богатырь стоит и выбрал самый маленький нож.
Александр Осенко:
Большой спорт требует самоотдачи.
Александр Богданович:
В 1995 году не было ничего.
Александр Осенко:
За 30 лет построили порядка 40 ледовых арен.
Александр Богданович:
Очень большое внимание было уделено хоккею. Это благодарность нашему Президенту.
Александр Осенко:
Вы окунаетесь в купель?
Александр Богданович:
Шок такой. Я помню, как пузырьки только наверх идут.
Александр Богданович:
Что веслом, что лопаткой – без разницы.
Александр Осенко:
Какой главный вид спорта в Республике Беларусь?
Александр Богданович:
Однозначно хоккей.
Смотрите новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 24 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.