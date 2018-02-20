Часы, ручка, браслет или цепочка? ZIKO советует, какой подарок выбрать для любимых мужчин на 23 февраля

Для многих женщин подарок на 23 февраля превращается в настоящую головоломку. Хочется, чтобы сюрприз порадовал и остался надолго в памяти. Какое ювелирное изделие вы считаете достойным подарком к 23 февраля? Горожане:



Часы, конечно. Не верю в приметы. Карл Маркс говорил: «Приметы всех поколений тяготеют, как кошмары, над умами живых». Кто верит, возможно, случается. Я – нет.

Для своего мужа я бы выбрала кольцо. Он мечтает очень о печатке какой-то всю жизнь.

Я бы подарила запонки, потому что они хорошо гармонируют с рубашкой. Также это подходит под классический стиль одежды каждого мужчины.

Наверное, браслет.

Сыну – у него часы уже есть – а вот ручку очень даже было бы неплохо.

Только часы. Я не люблю мужчин со всякими побрякушками.

Наверное, часы или какие-нибудь интересные запонки. Мне кажется, это более классический подарок. Он в любом случае будет выглядеть современно и в то же время он будет всегда актуальным. И правда, ювелирные изделия во все времена были показателем любви и уважения. А эксперты компании ZIKO не перестают удивлять новыми шедеврами.

Специально для мужчин была создана коллекция Zorka Brutal. Уникальный дизайн, натуральная кожа и черненое серебро не оставят равнодушным ни одного защитника Отечества. Подвески, булавки, шнурки – все украшения со своим характером.

Ирина Стародубцева, начальник отдела маркетинга магазина ZIKO:

В зависимости о того, чем увлекается ваш мужчина, мы можете выбрать ему подарок по интересам. Например, для автолюбителя можете взять запонки в виде колесных дисков. Если ваш мужчина увлекается спортом, можете взять вот такой браслет с гантелями.

Если ваш мужчина путешественник, будет очень актуален браслет с таким компасом.

Идеальным подарком для делового и творческого мужчины станет PARKER. Этот бренд ассоциируется с качеством и отличным вкусом.

В торговой сети ZIKO представлен широкий выбор перьевых ручек и ручек-роллеров. Разнообразные материалы и спокойная приятная палитра удовлетворят даже гурманов.

Светлана Макаревич, покупатель магазина ZIKO:

Выбрала ручку PARKER для мужа. У него постоянные встречи с людьми. Думаю, что угодила, потому что это необходимость. В торговой сети ZIKO мы гости частые.

К слову, сотрудники компании ZIKO уверены, что любой мужчина мечтает о красивых статусных часах. И начнем с хита молодежи и всех путешественников – новинки от швейцарского бренда Tissot – СHRONO XL. Комфортный кожаный ремешок, циферблат в 45 мм и хронограф произведут настоящий фурор!

Максим Воробьев, продавец магазина ZIKO:

Левая стрелка будет зачислять 30-минутный ход, правая – доли секунды считать, а нижняя – это секундная стрелка.

Ирина Стародубцева:

Если ваш мужчина предпочитает что-то более классическое, можно выбрать варианты с металлическим ремешком. Если ваш мужчина занимается спортом или он такой активный, драйвовый, вы также можете подобрать ему очень модные часы.

Максим Воробьев:

ZIKO является официальным дистрибьютором швейцарских часов. Представлены также такие бренды, как Candino, Swiss Military, Sertina, Balmain. Поэтому выбор достаточный для разных сегментов людей.

Если же ваш главный герой обожает походы, охоту и рыбалку, он наверняка оценит такой функциональный подарок, как складной нож SWIZA. Приятные на ощупь рукоятки, яркие цвета и швейцарское качество подарят самые позитивные эмоции.

Александра Новак, продавец магазина ZIKO:

Одним из самых традиционных подарков для мужчины будет цепь или браслет. В нашем ассортименте представлены цепи различных плетений. Одним из самых традиционных является двойной ромб, нона и также различные фантазийные плетения.